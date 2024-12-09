"Дуже грубий" момент: дипломатка ЄС Каллас посперечалася з Орбаном через Україну

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас ще за часів свого перебування на посаді прем’єрки Естонії під час саміту НАТО вступила у відкриту суперечку з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який виступив проти членства України в Альянсі.

Про це пише Politico.

Тоді Віктор Орбан заявив на саміті, що Україна ніколи не повинна бути прийнята до Альянсу.

"Це був дуже грубий момент", – пригадав один з присутніх.

До слова, президент України теж тоді перебував на саміті.

Наступною після Орбана мала виступити Каллас. Анонімні співрозмовники видання зазначають, що вона відмовилась від підготованої промови та прямо відповіла Орбану.

"Вона прямо відповіла Орбану, сказавши, що він помиляється, і що історія і факти свідчать про те, що метою НАТО є уникнення воєн, а не провокування", – розповів співрозмовник.

Після Каллас кілька інших лідерів наслідували її приклад, відкинувши підготовлені їхніми співробітниками промови і виступивши проти Орбана.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини цинічно заявив, що США відіграють вирішальну роль у війні в Україні.

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