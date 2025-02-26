"Дуже хороші люди": Трамп зробив пропозицію російським олігархам щодо громадянства США

Президент США Дональд Трамп може дозволити російським олігархам отримувати громадянство Сполучених Штатів за допомогою "золотої" картки, яка коштуватиме 5 млн доларів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські олігархи, "можливо", зможуть подати заявку на отримання "золотої карти" на суму 5 млн доларів за допомогою нової схеми, яка надає шлях до американського громадянства заможним іноземцям.

Про це повідомляє Politico із посиланням на слова Трампа.

"Я знаю деяких російських олігархів, які є дуже хорошими людьми", — сказав Трамп у відповідь на запитання про те, чи матимуть росіяни право на "золоту картку".

Президент США зазначив, що це "цілком можливо".

Водночас додав, що "вони (російські олігархи — ред) вже не такі багаті, як були раніше".

"Я думаю, що вони можуть дозволити собі 5 млн доларів", — додав Трамп.

Як пише видання, російські олігархи — це заможні бізнесмени з політичними зв’язками, які свого часу отримали вигоду від пострадянської приватизації в Росії, а також мають вплив на політику, медіа, ключові галузі промисловості.

"Деякі з сумнозвісних російських олігархів — Роман Абрамович, Олег Дерипаска та Алішер Усманов — зіткнулися із санкціями та суперечками через їхні зв’язки з Кремлем", — йдеться у матеріалі.

Також там нагадують про останню промову колишнього президента США Джо Байден, який попередив про зростання надбагатої "олігархії" в Америці, яка становить загрозу демократії у країні, і закликав громадян США захищати інституції від "могутніх сил".

Додамо, що прихильники 47-го очільника США Трампа хочуть змінити Конституцію, щоб той міг стати президентом утретє.

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