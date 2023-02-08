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"Дуже хвилювався за життя президента та Україну": король Чарльз III розповів про особисті переживання

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1436
Час на прочитання
1 хв
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"Дуже хвилювався за життя президента та Україну": король Чарльз III розповів про особисті переживання

Король Чарльз III и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Королю Великої Британії не вистачило слів, щоб передати емоції.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським король Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III заявив, що дуже хвилювався за життя президента та Україну.

Про це пише BBC News.

"Ми всі так довго хвилювалися за вас і думали про вашу країну, що я не можу передати словами", – сказав Чарльз III.

Глава україни розповів, що обидві палати парламенту Королівства надали Україні "велику підтримку".

"Я дуже радий", – відповів Чарльз III.

Королівський кореспондент Шон Кофлан висловив думку, що для короля Чарльза зустріч із Зеленським – це не лише гарна фотосесія.

"Це була глибоко особиста справа. Король був надзвичайно відвертим щодо України, тому візит президента означатиме набагато більше, ніж рукостискання та фотосесія", – зазначив він.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський напередодні прибув до Букінгемського палацу, де зустрівся з королем Чарльзом III

Додамо, що 8 лютого британський уряд запровадив нові санкції проти Росії

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Дата публікації
Перегляди
1436
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