"Дуже хвилювався за життя президента та Україну": король Чарльз III розповів про особисті переживання

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським король Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III заявив, що дуже хвилювався за життя президента та Україну.

Про це пише BBC News.

"Ми всі так довго хвилювалися за вас і думали про вашу країну, що я не можу передати словами", – сказав Чарльз III.

Глава україни розповів, що обидві палати парламенту Королівства надали Україні "велику підтримку".

"Я дуже радий", – відповів Чарльз III.

Королівський кореспондент Шон Кофлан висловив думку, що для короля Чарльза зустріч із Зеленським – це не лише гарна фотосесія.

"Це була глибоко особиста справа. Король був надзвичайно відвертим щодо України, тому візит президента означатиме набагато більше, ніж рукостискання та фотосесія", – зазначив він.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський напередодні прибув до Букінгемського палацу, де зустрівся з королем Чарльзом III.

Додамо, що 8 лютого британський уряд запровадив нові санкції проти Росії.

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