"Дуже небезпечна ситуація": ядерна програма Ірану стає все більш амбітною та потужною

Західні дипломати побоюються, що ядерна програма Ірану, що швидко розширюється, і обмеження на міжнародний моніторинг ведуть до ще однієї небезпечної кризи.

Про це пише видання Bloomberg.

За даними видання, Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) офіційно засудила Іран вдруге цього року у Відні. Іран продовжує блокувати розслідування МАГАТЕ щодо слідів урану, відібраних на трьох незаявлених об'єктах, тоді як його запаси палива, збагаченого трохи нижче рівня зброї, досягають рекордно високого рівня.

За словами журналістів, США та їхні європейські союзники підтримали резолюцію засудження на раді директорів цього тижня, вимагаючи, щоб Іран терміново розпочав співпрацю з МАГАТЕ. Цю пропозицію підтримали 26 із 35 членів ради керуючих організації.

Китай та Росія виступили проти цього заходу. Згідно із заявою представника Кремля в МАГАТЕ, п'ять країн утрималися, а ще дві не з'явилися на голосування.

"Факти неодноразово доводили, що тиск не допоможе розв'язати проблему", — йдеться в заяві Китаю.

У матеріалі сказано, що дипломати Франції, Німеччини та Великої Британії виступили зі спільною заявою, назвавши ситуацію "дуже небезпечною", оскільки вона може дестабілізувати регіональну та міжнародну безпеку.

Ядерна угода з Іраном

Після того, як у 2000-х стало відомо, і МАГАТЕ переконалося, що Іран потай під виглядом енергетичної просуває ядерну програму, яка дає змогу створити ядерну зброю, розпочалися пошуки міжнародного вирішення проблеми. Адміністрація Барака Обами вирішила, що міжнародна угода — рішення краще, ніж санкції. 2015 року, всупереч наполегливим вимогам Ізраїлю цього не робити, США підписали з Іраном угоду, співспонсорами й учасниками якої виступили офіційні ядерні країни — Велика Британія, Китай, Росія, Франція та неядерна Німеччина. Позиція європейських країн у цій угоді часто представлена дипломатією ЄС.

Сенс угоди полягав у тому, що Іран обмежить перевірочним чином свою ядерну програму так, аби вона не дозволяла створити ядерну зброю. В обмін на це з Ірану буде знято чималу частину міжнародних санкцій, що дозволить йому, зокрема, заробляти торгівлею нафтою і газом.

У лютому 2021 року Іран обмежив доступ інспекторам МАГАТЕ до ядерних об'єктів, які вони інспектували в рамках укладеної 2015 року ядерної угоди. Потім, 21 лютого, сторони уклали угоду на три місяці про продовження деяких інспекцій. У травні ці домовленості подовжили ще на місяць.

Від 22 травня Іран позбавив МАГАТЕ доступу до даних, зібраних камерами всередині ядерних об'єктів, і погрожував видалити відеозаписи за останні три місяці.

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