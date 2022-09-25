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"Дуже небезпечна війна": Шольц пояснив, чому не хоче давати Україні бойові танки

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"Дуже небезпечна війна": Шольц пояснив, чому не хоче давати Україні бойові танки

Фото: Associated Press

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не відправлятиме бойові танки до України, сказавши, що це "дуже небезпечна війна".

Нещодавно Україна досягла успіхів у війні з Росією і просила Захід про підмогу. Але Німеччина відмовилася лідирувати у наданні цієї допомоги.

Про це пише The New York Times.

"Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не довести до того, що це стане війною між Росією та НАТО, тому що це було б катастрофою", – сказав канцлер ФРН в інтерв’ю виданню.

Нагадаємо, напередодні парламент Німеччини не зміг проголосувати за рішення про передавання Україні танків та бронетехніки. Документ дозволяв негайно відправити танки та панцирники з запасів промисловості, а також вимагав постачати Україні додаткове важке озброєння. 

Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив, чи варто очікувати від Німеччини швидких постачань танків Україні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2605
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