"Дуже незручна ситуація": у Путіна виправдалися за погрози Джонсону ракетами

Пєсков каже, що це, мовляв, брехня.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував слова британського експрем'єра Бориса Джонсона про те, що Путін погрожував йому ракетним ударом. У Кремлі стверджують, що мовляв, це неправда, а слова Джонсона там назвали "брехнею".

Відповідну заяву речника Путіна поширили російські пропагандистські ЗМІ 30 січня.

Пєсков стверджує, що жодних загроз не було. Крім того, він переклав відповідальність на Джонсона, сказавши, що, мовляв, той "не зрозумів, про що з ним говорив Путін".

"Те, що сказав пан Джонсон, - це неправда. Точніше це брехня", - відреагував спікер Кремля.

Також Пєсков виклав свою версію подій, за якою, нібито Путін заявляв, що вступ України до НАТО та потенційне розміщення ракет біля кордон РФ означатиме, що, мовляв, "будь-яка ракета долетить до Москви за лічені хвилини".

"Якщо цей пасаж був таким чином сприйнятий, це дуже незручна ситуація", - висловився Пєсков.

Нагадаємо, в документальному фільмі ВВС колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом під час "надзвичайної" телефонної розмови напередодні повномасштабного вторгнення РФ до України. Зі слів Джонсона, Путін сказав йому, що це "займе лише хвилину".

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