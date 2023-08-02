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"Дуже серйозно ставимося до безпеки": США - про перетин білоруськими гелікоптерами кордону Польщі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Дуже серйозно ставимося до безпеки": США - про перетин білоруськими гелікоптерами кордону Польщі

У Пентагоні прокоментували перетин білоруськими гелікоптерами кордону Польщі / Фото: Associated Press

У США підкреслили, що продовжують працювати із союзниками щодо безпекової ситуації.

У Пентагоні прокоментувлаи інцидент, коли два військові гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Міноборони США наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО". 

Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер.

"Вкотре повторюю, що ми дуже серйозно ставимося до безпеки НАТО. І ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками НАТО, щоб гарантувати, аби кожен квадратний сантиметр території НАТО залишався в безпеці", - сказав він.

Нагадаємо, 1 серпня білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею у районі міста Біловежа. Відомо, що їх було дві одиниці. У Варшаві спершу заперечили цей факт, але пізніше це підтвердили. У Міноборони Польщі стверджує, що їхній повітряний простір порушили вертольоти, які здійснювали навчання поблизу кордону. НАТО повідомлене про інцидент.

В ISW заявили, що станом на зараз не бачать загроз з боку "вагнерівців" ні для Польщі, ні для України. Там наголосили, що російські найманці не становлять загрози, доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Польща збільшить своє військо через «вагнерівців» у Білорусі

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Дата публікації
Перегляди
1126
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