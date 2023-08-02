"Дуже серйозно ставимося до безпеки": США - про перетин білоруськими гелікоптерами кордону Польщі

У Пентагоні прокоментувлаи інцидент, коли два військові гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Міноборони США наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".

Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер.

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"Вкотре повторюю, що ми дуже серйозно ставимося до безпеки НАТО. І ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками НАТО, щоб гарантувати, аби кожен квадратний сантиметр території НАТО залишався в безпеці", - сказав він.

Нагадаємо, 1 серпня білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею у районі міста Біловежа. Відомо, що їх було дві одиниці. У Варшаві спершу заперечили цей факт, але пізніше це підтвердили. У Міноборони Польщі стверджує, що їхній повітряний простір порушили вертольоти, які здійснювали навчання поблизу кордону. НАТО повідомлене про інцидент.

В ISW заявили, що станом на зараз не бачать загроз з боку "вагнерівців" ні для Польщі, ні для України. Там наголосили, що російські найманці не становлять загрози, доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Польща збільшить своє військо через «вагнерівців» у Білорусі

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