Пенсіонер поїв у ресторані на 242 тисячі гривень і зник: його шукають

Клієнт ресторану випадково перевів більше, і тепер його шукають.

Співробітники ресторану Neua Luan Luan в Таїланді шукають клієнта, який випадково заплатив за вечерю 200 тисяч батів (приблизно 242 тисячі гривень), замість двох тисяч батів (2,4 тисячі гривень).

Про це пише видання The Thaiger.

Це сталося 3 листопада, коли поважний відвідувач розраховувався безготівково через банківський переказ. Офіціанти помітили, що сума на рахунку була на 100 разів більша за ту, що вказана в чеку.

Адміністрація ресторану пояснила, що під час великих переказів клієнти зазвичай повинні підтверджувати оплату біометричною ідентифікацією. Ймовірно, гість, звиклий переказувати великі суми, випадково помилився та поставив кому не в тому місці.

Після цього ресторан звернувся до банку, який обробляв платіж, з проханням допомогти знайти клієнта й повернути йому надлишково сплачену суму. У пості на Facebook адміністрація закладу попросила небайдужих людей допомогти в пошуках відвідувача.

"Ми шукаємо клієнта, який обідав з у Neua Luan Luan, філія Ratchaphruek, о 19:50. Клієнт перевів зайву суму в розмірі 2xx, xxx батів", - йдеться повідомленні.

Фактичний рахунок становив 2020,91 батів (60 доларів США), але клієнт помилково перевів 202091 бат (6010 доларів США), ймовірно, через помилку в десятковій точці. В ресторані пояснили, що клієнт виглядав як літня людина і досі не зв’язався, щоб виправити помилку.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповідав, що працівники ресторанів порушують закон, якщо не сплачують податки з чайових. Він зазначив, що хоча ресторанний бізнес поки що не знаходиться під ретельним контролем податкової служби, ситуація незабаром зміниться.

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