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"Дуже високий ризик": розвідка Молдови попереджає про загрозу вторгнення РФ 2023 року

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1988
Час на прочитання
2 хв
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"Дуже високий ризик": розвідка Молдови попереджає про загрозу вторгнення РФ 2023 року

Фото: Associated Press

Росія може наступного року напасти на Молдову, наголосив очільник молдовської розвідки.

Росія планує вторгнутися до Молдови 2023 року, а реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні.

Про це заявив керівник Служби інформації та безпеки Молдови (головна розвідувальна спецслужба цієї країни) Александру Мустяце, інформує TVR Moldova.

"Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться: чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні", – сказав глава молдовської спецслужби.

За його інформацією, Росія має намір "йти далі", щоб створити коридор з невизнаною Придністровсткою республікою, територія якої є сувернною частиною Молдови.

"Тоді ми можемо сказати, що так, вони мають намір дійти сюди. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик", – додав Мустяце.

Голова молдовської спецслужби також додав, що найбільший в Європі склад боєприпасів, розташований у Кобасній (Придністров'я), охороняється росіянами на максимальній потужності. Однією з гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.

Зазначиомо, що на цьому складі, за різними оцінками, можуть перебувати від 19 тисяч до 21,5 тис. тонн боєприпасів.

Нагадаємо, у серпні колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив що Росія перекидає невеликі групи військових до Придністров'я. В НАТО тим часом запевняли, що РФ не має військового потенціалу для вторгнення в Молдову через невизнане Придністров'я.

За інформацією військового експерта Олега Жданова, наразі ротація російських військових у невизнаному Придністров'ї відбувається під виглядом туристів, які потрапляють до Молдови через європейські країни.

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Дата публікації
Перегляди
1988
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