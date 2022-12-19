"Дуже високий ризик": розвідка Молдови попереджає про загрозу вторгнення РФ 2023 року

Росія може наступного року напасти на Молдову, наголосив очільник молдовської розвідки.
Росія планує вторгнутися до Молдови 2023 року, а реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні.
Про це заявив керівник Служби інформації та безпеки Молдови (головна розвідувальна спецслужба цієї країни) Александру Мустяце, інформує TVR Moldova.
"Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться: чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні", – сказав глава молдовської спецслужби.
За його інформацією, Росія має намір "йти далі", щоб створити коридор з невизнаною Придністровсткою республікою, територія якої є сувернною частиною Молдови.
"Тоді ми можемо сказати, що так, вони мають намір дійти сюди. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик", – додав Мустяце.
Голова молдовської спецслужби також додав, що найбільший в Європі склад боєприпасів, розташований у Кобасній (Придністров'я), охороняється росіянами на максимальній потужності. Однією з гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.
Зазначиомо, що на цьому складі, за різними оцінками, можуть перебувати від 19 тисяч до 21,5 тис. тонн боєприпасів.
Нагадаємо, у серпні колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив що Росія перекидає невеликі групи військових до Придністров'я. В НАТО тим часом запевняли, що РФ не має військового потенціалу для вторгнення в Молдову через невизнане Придністров'я.
За інформацією військового експерта Олега Жданова, наразі ротація російських військових у невизнаному Придністров'ї відбувається під виглядом туристів, які потрапляють до Молдови через європейські країни.
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