"Дуже ймовірно стоїть Росія": у Німеччині зробили заяву про збої в роботі GPS в Балтійському регіоні

Збої в роботі GPS стають все більш поширеними в регіоні Балтійського моря. Іноді система повністю відмовляє, іноді позиція неправильна. Сліди вказують на одну причину: "Балтійський глушник".

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що за серією порушень, які впливають на GPS-навігацію в Балтійському регіоні може стояти Російська Федерація.

Про це повідомляє портал t-online.

"Збої в глобальній навігаційній супутниковій системі, швидше за все, мають російське походження та базуються на збоях в електромагнітному спектрі, включно з тими, що виникають у Калінінградській області", - сказав речник Міністерства оборони ФРН.

"Сумнівів більше немає"

Фахівці Osint з акаунту Х "Маркус Йонссон", які використовують Open Source Intelligence (Osint) для отримання та оцінки інформації з загальнодоступних джерел, також впевнені: "Сумнівів більше немає. "Балтійський глушник" розташовано в Калінінграді, на узбережжі".

Особливо страждає повітряний простір Польщі та Балтії, а також південної Швеції та північно-східної Німеччини. Так, у середині березня повідомлялося, що вийшла з ладу система GPS літака британського міністра оборони Гранта Шаппа. Порушення також впливають на навігацію кораблів.

"Підозра, яку висловлюють не лише британці, полягає в тому, що за порушеннями стоять узгоджені дії російських військових", - йдеться у джерелі.

Видання зауважує, що доказів дедалі більшає. Ймовірно, російські військові використовують потужну систему перешкод під назвою "Балтійський глушник".

ТСН.ua вже писав, що над територією Польщі зник сигнал GPS, і за цими збоями в регіоні Балтійського моря може стояти Росія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що літаки, які пролітають над Балтійським регіоном, стикаються з випадками глушіння GPS-сигналів. Росію вважають винуватицею цих проблем.

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