Дуже заразний: в Індії стрімко поширюється новий вірус - томатний грип

В Індії стрімко поширюється новий вірус під назвою "томатний грип", який отримав таку назву через через хворобливі червоні пухирі, які виникають на тілі у хворих.

Зазначається, що новий вірус, з’явився в Індії в штаті Керала у дітей віком до 5 років. Рідкісна вірусна інфекція перебуває в ендемічному стані.

Про це повідомляє Lancet Respiratory Medicine.

Також читайте Що таке вітряна віспа і як від неї захиститися

Вірус дуже заразний та легко передається при тісному контакті. Захворіти можна навіть через дотик до брудних поверхонь або потрапляння речей в рот. Його симптоми схожі на коронавірус, чикунгунью та лихоманку денге. Основні симптоми, які спостерігаються у дітей з томатним грипом, схожі на симптоми чикунгунья, які включають високу температуру, висипання та сильний біль у суглобах. Також при томатному грипі на шкірі з’являються висипання, які викликають подразнення шкіри. Як і при інших вірусних інфекціях, додатковими симптомами є втома, нудота, блювота, діарея, лихоманка, зневоднення, набряки суглобів, болі в тілі та загальні грипоподібні симптоми, подібні до тих, що проявляються при денге.

Томатний грип вперше виявили в районі Коллам штату Керала 6 травня 2022 року, а станом на 26 липня 2022 року місцеві державні лікарні повідомили про понад 82 дітей віком до 5 років. На сьогоднішній день, крім Керали, Тамілнаду та Одіші, жоден інший регіон Індії не постраждав від вірусу. Проте Департамент охорони здоров'я штату Керала вживає запобіжних заходів для моніторингу поширення вірусної інфекції та запобігання її поширенню в інших частинах Індії.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як виявлятимуть в Україні мавпячу віспу і чи вже є зафіксовані випадки.

Читайте також: