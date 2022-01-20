Два десятки бойовиків “Ісламської держави” втекли із в’язниці у Сирії: стіни зруйнували автами з вибухівкою (відео)

Два десятки бойовиків “Ісламської держави” втекли із в’язниці у Сирії: стіни зруйнували автами з вибухівкою (відео)

Між посібниками терористів та охоронцями тюрми зав’язався справжній бій.

Увечері в четвер, 20 січня, було вчинено напад на в’язницю Ес-Санавія на північному сході Сирії — в місті Аль-Хасеке, яка не перебуває під контролем урядових сил. Внаслідок атаки із застосуванням начинених вибухівкою автомобілів із ув’язнення здійснили втечу щонайменше 20 бойовиків “Ісламської держави”.

Про це повідомляє телеканал "Аль-Маядін".

Посібники терористів підірвали дві машини, які були розташовані біля входу.

Після цього, як повідомив у своєму Twitter, турецький журналіст Мутлу Чівіроглу, між нападниками та охоронцями в'язниці розпочався справжній бій. Для контролю за ситуацією на місце нападу було відправлено групи курдського спецназу.

Бійці курдських формувань із "Сил демократичної Сирії" (СДС), які контролюють місто, блокували квартал Гувейран, де перебуває в'язниця. Також закриті в'їзди та виїзди з міста Хасеке.

SYRIA: Heavy fighting in Hasakah tonight after an attack on a prison led to the escape over several ISIS fighters. pic.twitter.com/hMhyWrtYYs — Middle East Times (@middleeasttime) January 20, 2022

Втікачів розшукують також американські військові: їхні вертольоти кружляють у небі.

Нагадаємо, раніше із найбільш суворої в'язниці Ізраїлю "Гільбоа", де тримають терористів, за одну ніч втекли шестеро палестинців. В'язні за кілька місяців іржавою ложкою викопали тунель до каналізаційної шахти.

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