Два іранські дрони зупинили 20% світового видобутку газу - Reuters

Катар припинив виробництво скрапленого природного газу

Катар тимчасово призупинив видобуток скрапленого газу після того, як два іранські дрони атакували енергетичні об'єкти державної компанії QatarEnergy.

Про це повідомляє Reuters.

Виробництво Катару еквівалентне приблизно 20% світової пропозиції скрапленого газу. Країна є другим за величиною експортером після США, а 82% продукції постачається азійським споживачам.

Хвиля атак на Близькому Сході триває вже третій день і торкнулася не лише Катару. В іракському Курдистані зупинено більшість видобутку нафти, а кілька великих ізраїльських газових родовищ припинили роботу, що обмежило експорт до Єгипту.

У Саудівській Аравії також призупинили роботу найбільшого нафтопереробного заводу Ras Tanura державної Saudi Aramco потужністю 550 тисяч барелів на добу. Завод тимчасово зупинили як запобіжний захід, він є критично важливим експортним терміналом для саудівської сирої нафти.

Нагадаємо, глобальні енергетичні ринки зіткнулися з одним із найсерйозніших потрясінь за останні десятиліття. Спільні американсько-ізраїльські удари по Ірану порушують нафтовий експорт з регіону, який забезпечує 20% світових поставок нафти.

Ризик того, що танкери можуть опинитися в пастці в Перській затоці або стати мішенями для ударів, вже змушує виробників, трейдерів і судновласників переглядати маршрути транспортування нафти і ЗПГ.

За даними Reuters, низка великих нафтових компаній і торгових домів вже призупинили відвантаження через протоку на кілька днів.

Ставки фрахту танкерів, які і до цього зростали разом із напруженістю, готові піднятися ще вище. Базові ставки для великих нафтових танкерів на маршруті Близький Схід — Китай від початку року зросли більш ніж утричі.

Якщо конфлікт швидко не вдасться зупинити, на старті торгів у понеділок очікуються помітні стрибки цін. Еталонна нафта Brent останніми тижнями піднімалася приблизно до 70 доларів за барель — це найвищий рівень із серпня 2025 року, адже інвестори готувалися до ймовірної військової ескалації на Близькому Сході.