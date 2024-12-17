Два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі: що сталося та які наслідки (фото)

У США два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі після того, як один із них був змушений здійснити екстрене приземлення.

Про це пише NTK.

Кадри, зняті з кабіни постраждалого літака, показують, як він сильно нахиляється під час заходу на приземлення. За декілька метрів попереду видніється ще один легкий літак на злітно-посадковій смузі. Він приземляється за лічені секунди до того, як літак, що стоїть позаду, торкається злітно-посадкової смуги. Через декілька секунд лунають крики паніки.

Майже миттєво чути гучний стукіт і хрускіт, коли другий літак врізається в літак попереду. Через декілька напружених секунд, коли камера спрямована донизу, чути, як пасажири запитують одне одного, чи все гаразд.

Два літаки зіткнулися на смузі / Фото: скриншот з відео

На щастя, в результаті зіткнення в регіональному аеропорту Пірленд, що в Г'юстоні, штат Техас, ніхто серйозно не постраждав.

Однак чоловік, який записав відео минулої середи, 11 грудня, сказав, що обидва літаки, "швидше за все, були вщент розбиті". Він і його друзі вилетіли з Галвестона раніше того дня. Але коли вони наближалися до місця призначення, у їхнього літака Grumman American AA-5 Traveler 1973 року випуску виникли "проблеми з електрикою".

Він написав у соціальних мережах: "Спочатку вийшли з ладу навушники, потім радіо, потім електроніка. Ми знали, що треба швидко знижуватися, і здійснили аварійне приземлення за іншим літаком без приладів, що працюють. На щастя, наш досвідчений пілот зміг нас посадити. Однак, не маючи можливості зв'язатися з нами, пілот попереду не знав про нашу присутність і різко зупинився, щоб зробити лівий поворот на аеродромі. Ми не змогли вчасно загальмувати і врізалися в його літак, коли він повертав. Удар пробив дірку в лівій частині фюзеляжу і зруйнував бічну частину його літака".

Літак, що зазнав аварії – це Cessna 182T Skylane. Пасажир продовжив: "На щастя, у нього не було пасажира на задньому сидінні, інакше це було б фатально. У нашому літаку удар був руйнівним, алюміній зім'явся, а скло розлетілося на всі боки. Моє плече виштовхнуло вікно, і я отримав легкі зовнішні травми. Але, на щастя, все гаразд".

Нагадаємо, пасажирський літак екстрено приземлили на Бермудських островах через 100 свиней. Через тварин рейс затримався більш ніж на добу.

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