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Два літаки ледь не врізалися у заповнений стадіон під час небезпечного трюку — відео
Перед матчем у Кейптауні два пасажирські літаки пролетіли дуже низько над стадіоном, заповненим десятками тисяч глядачів. Відео викликало хвилю критики через можливі ризики.
У Кейптауні перед матчем з регбі між збірними Південної Африки «Спрингбокс» і Нової Зеландії «Олл Блекс» два пасажирські літаки здійснили надзвичайно низький проліт над стадіоном DHL, який вміщує близько 55 тисяч глядачів.
Про це йдеться в матеріалі LAD Bible.
Йдеться про літаки Embraer E190 та Embraer E195 авіакомпанії Airlink. Вони пролетіли над ареною в межах передматчевого шоу, яке супроводжувалося піротехнікою.
На відео, що поширилося в соцмережах, видно, як літаки проходять дуже близько до даху стадіону. За даними видання, висота польоту над ареною становила приблизно 12–14 метрів.
Кадри швидко викликали суперечки в соцмережах. Частина користувачів назвала трюк «небезпечним» і «непотрібним», заявляючи, що у разі помилки наслідки могли бути катастрофічними. Водночас підтверджень того, що глядачі реально перебували в небезпеці, немає.
В авіакомпанії запевняють, що все було безпечно
Airlink, яка є офіційним партнером серії матчів, заявила, що обидва літаки під час демонстраційного прольоту перебували в межах заздалегідь погоджених та відпрацьованих обмежень щодо висоти й швидкості.
Низькі прольоти літаків перед великими регбійними матчами в Південній Африці проводять не вперше. Подібна традиція існує щонайменше з фіналу Кубка світу з регбі 1995 року.
Сам матч завершився перемогою «Спрингбокс» над «Олл Блекс» із рахунком 33:26.
Наступна зустріч команд відбудеться 5 вересня в Совето, Йоганнесбург. Ще один матч запланований на 12 вересня в Балтиморі.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту О’Хара в Чикаго перед вильотом лопнула шина пасажирського літака American Airlines. Інцидент стався 27 серпня, коли Boeing 737 рухався руліжною доріжкою перед рейсом до Шарлотти, штат Північна Кароліна.