Два нафтових танкери з тіньового флоту РФ горять у Чорному морі: що трапилось (фото)

Пожежа на російському танкері у Чорному морі

У Чорному морі неподалік турецького узбережжя майже одночасно вибухнули та загорілися два танкери, які перебували під міжнародними санкціями через перевезення російської нафти.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на Головне управління морських справ Туреччини.

Перший інцидент стався із судном Kairos, яке поверталося до російського порту Новоросійськ після того, як доставило партію нафти до Індії. Танкер, який перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС, зазнав значних пошкоджень внаслідок вибуху і пожежі і може бути затопленим.

Турецька влада також повідомляє про аналогічний інцидент з другим танкером Virat, який перебуває під санкціями США та ЄС. Він більшу частину року простоював у західній частині Чорного моря і на момент підриву не перевозив жодного вантажу.

© із соцмереж

Обидва судна в момент інциденту йшли без вантажу. На допомогу постраждалим танкерам направлено рятувальні судна.

За даними Tribeca Shipping, танкер Kairos підірвався на міні та перебуває під загрозою затоплення. При цьому, як зазначає агентство, судноплавний трафік через протоку Босфор не переривався і продовжується у звичайному режимі.

© із соцмереж

Водночас Z-канал «Злий морячок» пише, що один із танкерів був атакований п’ятьма безекіпажними катерами.

«Влучення в район машинного відділення. Відділення затоплює. Екіпаж 19 людей — громадяни Росії», — повідомляє він.

Турецький телеканал Haber опублікував нібито запис прохання про допомогу від екіпажу танкера Virat — моряки, буцімто, повідомили про атаку морських дронів.

Поки що достеменно невідомо, що сталося з російськими суднами.

За інформацією Bloomberg, військово-морські сили Іспанії, які видають навігаційні попередження в регіоні, попереджали, що від початку повномасштабної війни Росії проти України значну небезпеку становлять плавучі міни в деяких частинах Чорного моря.

Нагадаємо, нещодавно російський танкер, що входить до «тіньового флоту», змінив маршрут і відплив від берегів Венесуели після зустрічі з американським есмінцем.