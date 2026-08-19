Два носії "Калібрів" можуть на рік випасти з бойової роботи: що сталося з кораблями РФ

«Адмірал Ессен» / © Facebook/Оперативне командування "Південь"

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Через удар по базі в Новоросійську російський флагман «Адмірал Макаров» і фрегат «Адмірал Ессен» зазнали критичних пошкоджень і повністю втратили боєздатність.

Про це повідомляє Exilenova+.

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Пошкодження фрегата «Адмірал Ессен»

За даними джерела, обидва кораблі проєкту 11356Р втратили здатність до бойового управління та виведені з експлуатації щонайменше на рік. Для відновлення їм потрібен тривалий доковий ремонт.

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Влучання у носову частину фрегата «Адмірал Ессен» (бортовий номер 490) спричинило деформацію палуби та зруйнувало 8-комірковий модуль УКСК 3С14 — пускові шахти для крилатих ракет «Калібр».

Крім того, повністю виведена з ладу бойова інформаційно-керівна система (БІУС) «Требование-М». Знесення щогл призвело до знищення антенних постів оглядової РЛС 3Ц-25Е, комплексів радіоелектронної боротьби ТК-25 та куполів супутникового зв’язку «Центавр».

Пошкодження флагмана «Адмірал Макаров»

Внаслідок влучання в зону вертикальних пускових установок на флагмані «Адмірал Макаров» (бортовий номер 499) сталася внутрішня детонація, яка призвела до вигорання пускових шахт УКСК 3С14. На кораблі також зафіксовано руйнування архітектури БІУС «Требование-М», зокрема систем РЛС, РЕБ і зв’язку.

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня СБУ та Сили оборони вдарили по порту в Новоросійську та критично пошкодили російський фрегат «Адмірал Ессен». Влучання у середню частину корабля вивело з ладу системи наведення. Через це носій восьми «Калібрів» більше не може запускати ракети по Україні.

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