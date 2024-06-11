Два пасажирські літаки мало не зіткнулись в аеропорту: моторошне відео потрапило у Мережу

В авіалініях стверджують, що їхні пілоти отримали дозволи від диспетчерів для проведення зльоту і посадки.

У другому за величиною аеропорту Індії в Мумбаї 8 червня два пасажирські літаки опинилися на межі зіткнення.

Відео моменту інциденту публікують у Мережі.

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Як видно на відео, Airbus A320 індійського лоукостера IndiGo приземляється на смугу, з якої ще не злетів Airbus A320 авіакомпанії Air India.

"Ситуація виглядає доволі небезпечною, оскільки відстань між літаками не перевищувала кількох сотень метрів. На великих швидкостях вона долається за лічені секунди, за які вирішується, що станеться з повітряними суднами", - пише avianews.

За даними організації "Гільдія диспетчерів Індії", інцидент трапився на смузі 27, яку використовують літаки IndiGo і Air India. Обслуговує 46 злетів і посадок на годину. При цьому мінімальна відстань між літаками може бути зменшена в разі гарної видимості.

У Гільдії наголосили, що аеропорт Мумбая є одним із найбільш завантажених аеропортів за інтенсивністю трафіку, а диспетчери перебувають під сильним тиском від роботи в таких умовах.

В авіалініях стверджують, що їхні пілоти отримали дозволи від диспетчерів для проведення зльоту і посадки.

Два пасажирські літаки мало не зіткнулись в аеропорту (моторошне відео)

Нагадаємо, у Росії два пасажирські літаки не долетіли до місця призначення.

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