Два пасажирські літаки ледь не зіткнулися: від катастрофи врятували секунди

Два пасажирські літаки ледь не зіткнулися над Атлантичним океаном

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Над Атлантичним океаном, на захід від Канарських островів, сталася небезпечна авіаційна подія — два пасажирські літаки опинилися на зустрічних курсах на одній висоті.

Про це повідомляє BILD.

Інцидент стався 10 липня, однак інформацію про нього оприлюднили лише зараз.

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За попередніми даними, Airbus A321 авіакомпанії Iberia, який виконував рейс із бразильського міста Ресіфі до Мадрида, та Boeing 787 авіакомпанії Air Europa, що прямував із Мадрида до Сан-Паулу, перебували на висоті близько 11 тисяч метрів, коли виникла потенційно небезпечна ситуація.

Від зіткнення літаки врятувала автоматична система попередження про небезпечне зближення TCAS. Вона одночасно передала різні команди екіпажам: пілотам Airbus наказала знизитися, а екіпажу Boeing — набрати висоту.

У результаті Airbus знизився приблизно на 150 метрів, тоді як Boeing піднявся приблизно на 120 метрів. Після виконання маневрів загрозу зіткнення було усунуто.

Обидва літаки продовжили маршрути без подальших ускладнень і благополучно приземлилися у пунктах призначення — Мадриді та Сан-Паулу.

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Наразі Іспанська комісія з розслідування авіаційних подій (CIAIAC) проводить перевірку обставин інциденту. Фахівці мають з’ясувати, як два пасажирські авіалайнери могли одночасно опинитися на одній повітряній трасі, на однаковій висоті та рухатися назустріч один одному.

Попередньо інформації про постраждалих немає, а обидва екіпажі діяли відповідно до вказівок бортової системи безпеки.

Нагадаємо, найбільший пасажирський літак у світі кардинально зміниться. А рейси вже до 2030 року можуть стати схожими на сцени з науково-фантастичних фільмів.

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