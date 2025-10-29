"Два підприємства розташовані у Москві": експерт назвав об'єкти, які мають бути знищені

Атака на Росію / © ТСН.ua

У Москві розташовані щонайменше два критично важливі підприємства, які потребують знищення. Одне з них виробляє більшість ракет класу Х-101, Х-555, Х-69 та Х-59, а інше займається ремонтом російських літаків Т-95МС.

Про це в ефірі «Еспресо» сказав заступник директора компанії-виробника РЕБ, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

Як відомо, Україна докладає максимум зусиль, щоб збільшити кількість далекобійних засобів ураження. Ця зброя покликана створити серйозні проблеми для РФ.

«Але окрім створення емоційних проблем, треба говорити й про можливість ударів по важливих об’єктах», — зазначив Храпчинський.

Зокрема, йдеться про критично важливі підприємства, які потребують знищення. Два таких об’єкта розташовані у Москві:

«Тактичне ракетне озброєння» — виробляє більшість ракет класу Х-101, Х-555, Х-69 та Х-59. Варто зазначити, що Х-69 — це модернізована ракета, яку зараз активно застосовує тактична авіація ворога у східних регіонах України;

підприємство «Жуковський» — там відбувається ремонт російських винищувачів Т-95МС»,

Отже, наголошує Храпчинський існує потреба в ударах по цих об’єктах. До того ж важливо попередньо перевірити протиповітряну оборону РФ. У цьому важливу роль відіграють OSINTери, які відкрили можливість подивитися на всі засоби ППО московського регіону — є навіть точні координати.

«Це допоможе свого часу здійснити дії на кшталт операції „Павутина“, коли можна буде розмістити більше систем радіолокації та осліпити можливості виявляти будь-яку загрозу з нашого боку», — резюмував Храпчинський.

Раніше йшлося про те, що Україна готує далекобійні удари по цілях у РФ, і акцент буде на унікальних об’єктах.

Як пояснив військовий експерт Іван Ступак, це так звані «діаманти» — обʼєкти, аналогів яким на території РФ немає. Наприклад, Оренбурзьке газове підприємство. Воно єдине у РФ виробляє хімічну домішку до природного газу, що надає йому запаху.

«Далі радіус дії, далі по радіусу влучання по НПЗ Російської Федерації за позначку 2000 кілометрів. Думаю, на це буде фокус», — додав експерт.