Два потяги зіткнулися, вагони полетіли з насипу: десятки постраждалих і загиблі

Єгипет (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Єгипті сталася масштабна залізнична катастрофа. Поблизу міста Гіза зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого щонайменше четверо людей загинули, ще 88 дістали поранення. Кілька вагонів зійшли з рейок і впали з насипу.

Про це повідомляє BBC Arabic із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту та місцеву залізничну адміністрацію.

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За попередніми даними, потяг, який прямував із Гізи до Фаюма, врізався в задню частину іншого потяга, що рухався з Каїра до Асуана.

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Аварія сталася в районі Аль-Айят, між станціями Кафр-Аммар та Аль-Ракка. На оприлюднених фотографіях видно, що кілька вагонів перекинулися та впали із залізничного насипу.

За даними Міністерства охорони здоров'я, загинули щонайменше четверо людей, ще 88 постраждали. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед загиблих є машиніст одного з потягів.

Наслідки залізничної катастрофи в Єгипті

До місця аварії направили щонайменше 72 автомобілі швидкої допомоги. Лікарні регіону перевели в режим підвищеної готовності через велику кількість постраждалих.

Залізнична адміністрація також залучила аварійні бригади та спеціальну техніку, зокрема крани, для ліквідації наслідків зіткнення.

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Через катастрофу рух потягів між Гізою та регіоном Верхній Єгипет тимчасово зупинили.

На трагедію відреагував президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Він висловив співчуття родинам загиблих і доручив провести розслідування.

«Я доручив державним відомствам забезпечити необхідну медичну допомогу, негайно розслідувати обставини аварії та притягнути до відповідальності всіх, хто проявив недбалість», — заявив президент.

Причини зіткнення наразі встановлюють.

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Примітно, що район Аль-Айят уже був місцем наймасштабнішої залізничної трагедії в історії Єгипту. 2002 року внаслідок пожежі в потязі там загинули понад 370 людей.

Ще одна масштабна залізнична катастрофа: в Іспанії загинули десятки людей

Нагадаємо, 28 жовтня в Іспанії сталася масштабна залізнична катастрофа. Поблизу міста Лос-Єбенес у провінції Толедо зіткнулися два швидкісні потяги, які рухалися назустріч один одному. За повідомленнями ЗМІ, загинули щонайменше 64 людини.

У потязі державного оператора Renfe, який прямував із Мадрида до Севільї, перебували 397 пасажирів, а в зустрічному поїзді Iryo — 147. Внаслідок зіткнення два вагони зійшли з рейок. Рух швидкісних поїздів між Мадридом та Андалусією призупинили, а лікарні готувалися приймати постраждалих.

За даними ABC, однією з можливих причин трагедії могла стати людська помилка. Попередньо, під час ремонту системи сигналізації машиніста одного з потягів не попередили про наближення зустрічного складу.

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