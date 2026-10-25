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"Два роки хаосу, жорстокості й корупції": Обама розкритикував президентство Трампа
Колишній президент звинуватив чинну владу в хаосі, жорстокості та корупції, а також заявив, що США втягнулися у війну з Іраном, якої американці не просили.
Колишній президент США Барак Обама різко розкритикував Дональда Трампа та його адміністрацію під час передвиборчих мітингів демократів у Клівленді та Детройті.
Про це повідомляє видання The New York Times.
Обама засудив республіканців через те, що вони, за його словами, не бажають захищати демократію чи перевірити політику Трампа. Він сказав, що це доведеться зробити виборцям під час проміжних виборів у Конгрес у листопаді.
«Два роки хаосу, жорстокості й корупції», — так Обама схарактеризував другу каденцію Трампа під час виступу в Клівленді, штат Огайо.
Експрезидент також заявив, що нинішню адміністрацію вирізняє «некомпетентність, якої ми ще не бачили в сучасній історії». За його словами, високопосадовці команди Трампа — «несерйозні люди», а сам президент втягнув країну в економічно болісну війну з Іраном.
Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Обаму за проведену зовнішню політику. На думку Трампа, його попередник, зокрема, не зміг вибудувати відносини з Росією і дозволив Москві анексувати Крим.