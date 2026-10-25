"Два роки хаосу, жорстокості й корупції": Обама розкритикував президентство Трампа

Барак Обама / © Associated Press

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Колишній президент США Барак Обама різко розкритикував Дональда Трампа та його адміністрацію під час передвиборчих мітингів демократів у Клівленді та Детройті.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Обама засудив республіканців через те, що вони, за його словами, не бажають захищати демократію чи перевірити політику Трампа. Він сказав, що це доведеться зробити виборцям під час проміжних виборів у Конгрес у листопаді.

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«Два роки хаосу, жорстокості й корупції», — так Обама схарактеризував другу каденцію Трампа під час виступу в Клівленді, штат Огайо.

Експрезидент також заявив, що нинішню адміністрацію вирізняє «некомпетентність, якої ми ще не бачили в сучасній історії». За його словами, високопосадовці команди Трампа — «несерйозні люди», а сам президент втягнув країну в економічно болісну війну з Іраном.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Обаму за проведену зовнішню політику. На думку Трампа, його попередник, зокрема, не зміг вибудувати відносини з Росією і дозволив Москві анексувати Крим.

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