Два російські дрони знайдено недалеко від Варшави

Місце падіння дрона у Польщі / © Associated Press

Ще два російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі, було знайдено у Мазовецькому воєводстві — за кілька десятків кілометрів від столиці країни Варшави.

Про це повідомляє TVN24.

Один із дронів, який залетів на територію сусідньої з Україною держави, знайшли в гміні Коритниця, між містами Раб’яни та Северинув у Венгрівському повіті.

Інший розбився над базою військ територіальної оборони у Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті.

«За даними поліції, було знайдено ще два дрони. Станом на 17:30 загалом знайдено 12 дронів», — повідомила речниця польського МВС Кароліна Галецька.

Військовий відділ окружної прокуратури Варшави координує процесуальні дії на місці виявлення безпілотника біля військового об’єкта.

У виданні зазначили, що дрон упав біля колишнього військового аеродрому, де зараз базується 63-й батальйон легкої піхоти, що входить до складу 6-ї бригади Мазовецьких сил територіальної оборони. На безпілотному літальному апараті не було видимих слідів пошкоджень.

Раніше в польському МВС повідомили, що станом на 15:00 уламки дронів були знайдені в десяти місцевостях, переважно в Люблінському воєводстві — недалеко від кордону з Україною.

Один із польських політиків показав наслідки падіння російського дрона на житловий будинок у селі Вирики (Люблінське воєводство).

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Згодом в оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили про знищення кількох повітряних цілей винищувачами F-16 та F-35.