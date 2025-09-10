- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1184
- Час на прочитання
- 2 хв
Два російські дрони знайдено недалеко від Варшави
Один із безпілотників розбився над базою військ територіальної оборони Польщі, де раніше був розташований військовий аеродром.
Ще два російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі, було знайдено у Мазовецькому воєводстві — за кілька десятків кілометрів від столиці країни Варшави.
Про це повідомляє TVN24.
Один із дронів, який залетів на територію сусідньої з Україною держави, знайшли в гміні Коритниця, між містами Раб’яни та Северинув у Венгрівському повіті.
Інший розбився над базою військ територіальної оборони у Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті.
«За даними поліції, було знайдено ще два дрони. Станом на 17:30 загалом знайдено 12 дронів», — повідомила речниця польського МВС Кароліна Галецька.
Військовий відділ окружної прокуратури Варшави координує процесуальні дії на місці виявлення безпілотника біля військового об’єкта.
У виданні зазначили, що дрон упав біля колишнього військового аеродрому, де зараз базується 63-й батальйон легкої піхоти, що входить до складу 6-ї бригади Мазовецьких сил територіальної оборони. На безпілотному літальному апараті не було видимих слідів пошкоджень.
Раніше в польському МВС повідомили, що станом на 15:00 уламки дронів були знайдені в десяти місцевостях, переважно в Люблінському воєводстві — недалеко від кордону з Україною.
Один із польських політиків показав наслідки падіння російського дрона на житловий будинок у селі Вирики (Люблінське воєводство).
Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.
Згодом в оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили про знищення кількох повітряних цілей винищувачами F-16 та F-35.