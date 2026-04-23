Два винищувачі зіткнулися, бо пілоти знімали приватне відео

Винищувачі F-15 / © Associated Press

У Південній Кореї завершилося розслідування авіакатастрофи, під час якої зіткнулися у повітрі два винищувачі F-15K. Як з’ясувалося, аварія сталася через те, що пілоти знімали приватні фото й відео.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву речника ВПС Південної Кореї на брифінгу.

Інцидент стався ще 2021 року. В повідомленні йдеться, що один з пілотів, причетних до аварії, був відсторонений від виконання льотних обов’язків, отримав суворе дисциплінарне стягнення і відтоді залишив військову службу.

За інформацією Сеульської комісії з аудиту та інспекцій, яку цитує ВВС, авіакатастрофа сталася під час виконання літаками польотного завдання в місті Тегу. Пілоти не постраждали, але внаслідок зіткнення обидва літаки були пошкоджені, що призвело до витрат на ремонт на суму понад 590 000 доларів.

Одному з пілотів було наказано сплатити штраф у розмірі приблизно 60 000 доларів. Інцидент нібито стався через те, що пілот хотів зробити фотографії, щоб відсвяткувати свій останній політ зі своєю військовою частиною.

У звіті, опублікованому в середу, 22 квітня, йдеться, що фотографування під час важливих польотів було «поширеною практикою серед пілотів на той час». Пілот резервного літака слідував за основним під час місії. Повертаючись на базу, він почав фотографувати на свій мобільний телефон.

Помітивши це, пілот основного літака попросив іншого пілота у своєму літаку зняти на відео резервний літак. Другий пілот зробив раптовий маневр і підійшов ближче, щоб отримати кращий знімок. Цей маневр вивів два літаки на небезпечну близьку відстань.

Щоб уникнути зіткнення, головний літак спробував швидко опуститися. Але два F-15K зрештою зіткнулися, пошкодивши ліве крило головного літака та хвостовий стабілізатор іншого.

Повітряні сили заявили, що вживають заходів для посилення правил безпеки польотів і запобігання повторенню інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання проти Ірану протиповітряна оборона Кувейту помилково збила три американські винищувачі F-15E Strike Eagle.