Життєво важливі дзвінки та ухвалене Путіним рішення про напад на Україну: головні заяви Байдена

Життєво важливі дзвінки та ухвалене Путіним рішення про напад на Україну: головні заяви Байдена

Зокрема, Байден заявив, Путін ухвалив рішення напасти на Україну.

У п'ятницю, 18 лютого, Джо Байден вдруге за тиждень виступив із зверненням щодо ситуації навколо України через ескалацію конфлікту з боку Російської Федерації.

ТСН.ua. зібрав головні тези із промови американського лідера, озвучені у Білому домі.

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Про що говорив американський лідер:

Байден заявив, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін ухвалив рішення напасти на Україну: "Зараз я думаю, що він (Путін - ред.) ухвалив рішення. В мене є підстави так говорити". Байден наголосив, що Росія нині оточила Україну з трьох сторін - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі. Також у США є всі підстави вважати, що російські війська можуть увійти на українські землі найближчим часом.

"Зараз я думаю, що він (Путін - ред.) ухвалив рішення. В мене є підстави так говорити". Байден наголосив, що Росія нині оточила Україну з трьох сторін - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі. Також у США є всі підстави вважати, що російські війська можуть увійти на українські землі найближчим часом. США не надсилатимуть війська до України , але будуть надалі підримувати нашу державу. "США гоготові оберігати, захищати принцип колективної безпеки. Ми також не будемо надсилати військових до України для участі, для проведення будь-яких військових дій, але ми підтримуємо Україну", - сказав Байден.

, але будуть надалі підримувати нашу державу. "США гоготові оберігати, захищати принцип колективної безпеки. Ми також для участі, для проведення будь-яких військових дій, але ми підтримуємо Україну", - сказав Байден. Під час виступу лідер США знову попередив РФ про "жорсткі санкції". Водночас він запевнив Москву, що ще є час для дипломатії. "Ще не пізно провести деескалацію і повернутися за стіл переговорів", — закликав він.

Водночас він запевнив Москву, що ще є час для дипломатії. "Ще не пізно провести деескалацію і повернутися за стіл переговорів", — закликав він. Президент США зауважив, що він зробив два життєво важливих дзвінки щодо ситуаціх навколо України. Він поспілкувався телефоном з двопартійною групою конгресменів, яка представляє США в Мюнхені на безпековому форумі та з лідерами ЄС і Трансатлантичного альянсу стосовно ситуації в Росії та Україні. За словами Байдена, в обох дзвінках він почув про єдність, рішучість.

щодо ситуаціх навколо України. Він поспілкувався телефоном з двопартійною групою конгресменів, яка представляє США в Мюнхені на безпековому форумі та з лідерами ЄС і Трансатлантичного альянсу стосовно ситуації в Росії та Україні. За словами Байдена, Джо Байден повідомив, що Росія на тимчасово окупованому Донбасі діє відповідно до своїх "методичок", про які попереджали США та союзники."За останні дні ми бачимо зростання кількості порушення режиму припинення вогню. Наприклад, вчора відбувся обстріл дитсадка, коли Росія збрехала, звинувативши у цьому Україну. Ми спостерігаємо за дезінформацією стосовно "обстрілів", які подає Росія", - сказав Байден.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, президент США Джо Байден присвятив своє звернення темі російської агресії проти України. Зокрема, тоді Байден говорив, що імовірність вторгнення Росії до України існує і деескалації ситуації поки що не відбулося. Також у разі військового вторгнення РФ до України США та союзники застосують найпотужніші від 2014 року санкції проти Москви.

Нагадаємо, незважаючи на заяву Міноборони РФ нібито про відведення частини військ від українських кордонів, Байден наголосив, що ризик вторгнення Росії до України залишається "дуже високим". За його словами, Росія може напасти на Україну в найближчі кілька днів.

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