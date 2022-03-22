“Двері відкриті”: Зеленський запросив світових лідерів до Києва фразою, яку використовує НАТО

Президент вважає, що кожен політик повинен сам вибирати, чи відвідувати столицю країни, яка воює.

Президент України Володимир Зеленський вирішив не закликати іноземних лідерів приїжджати до Києва, зважаючи на війну в Україні, але заявив, що "двері для них відкриті".

Про це він говорив в інтерв'ю суспільним мовникам, яке 21 березня показали в ефірі українських телеканалів.

Зеленський нагадав, що нещодавно Київ відвідали прем’єр-міністри трьох європейських держав — Польщі, Чехії та Словенії. Також, за його словами, такий намір висловлював президент Литви Ґітанас Науседа та ще декілька лідерів, серед яких, президент Франції Еммануель Макрон.

Однак, президент не став закликати світових лідерів до таких ризикованих візитів. “Я не хочу їх підставляти. У нас війна, це їхній вибір. Я скажу так, як говорить нам НАТО: “Двері відкриті”, - зауважив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 березня зустрілися у Києві із керівниками урядів Польщі, Чехії та Словенії.

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