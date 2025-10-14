Двері заблокувалися: чоловік згорів живцем в електрокарі Xiaomi

Внаслідок ДТП авто загорілося / © Weibo

У Китаї внаслідок ДТП за участю електричного седана Xiaomi SU7 водій згорів живцем — після зіткнення електронні дверні ручки заблокувалися. За даними поліції, автомобіль після удару в інше авто вилетів на розділювальну смугу та спалахнув.

Про це повідомило видання Bloomberg.

За кермом перебував 31-річний чоловік, на прізвище Ден, якого підозрюють у керуванні транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Водій загинув на місці. Свідки намагалися відчинити двері, аби врятувати чоловіка, однак електронна система заблокувалася після відключення живлення — і двері не відкрилися.

Влада офіційно не підтвердила модель, китайські ЗМІ та відео з платформи Weibo вказують, що йдеться саме про SU7. На кадрах видно, як авто охоплює полум’я, а очевидці марно намагаються відкрити двері. Після повідомлень про інцидент акції Xiaomi впали на 8,7% — це найбільше денне зниження з квітня.

Це вже другий серйозний інцидент за участю SU7 за останні місяці. Раніше в Китаї також повідомляли про смертельну аварію з цією моделлю, після чого почали активно обговорювати надійність інтелектуального водіння, систем допомоги водієві та конструкцію дверей.

Експерти пояснюють: у більшості сучасних авто електронні ручки стають недоступними після втрати живлення. Навіть наявність механічного аварійного важеля не гарантує порятунку — у різних моделей його розташовано по-різному, а ззовні рятувальники часто не мають доступу зовсім.

Схожі випадки вже розслідує Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), зокрема щодо дефектів ручок Tesla Model Y. У Китаї регулятори зараз розглядають можливість обмежити або заборонити повністю приховані дверні конструкції у майбутніх електрокарах.

Xiaomi поки не коментує інцидент. Експерти прогнозують, що репутаційні наслідки для компанії будуть обмеженими, адже попередні дані поліції вказують на людський фактор — нетверезе водіння.

Нагадаємо, від січня по вересень 2025 року українці придбали 14684 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Абсолютна більшість легковиків були електромобілі — 87%.