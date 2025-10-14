ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
2 хв

Двері заблокувалися: чоловік згорів живцем в електрокарі Xiaomi

Після удару авто спалахнуло, а водій не зміг вибратися — двері заблокувалися.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Внаслідок ДТП авто загорілося

Внаслідок ДТП авто загорілося / © Weibo

У Китаї внаслідок ДТП за участю електричного седана Xiaomi SU7 водій згорів живцем — після зіткнення електронні дверні ручки заблокувалися. За даними поліції, автомобіль після удару в інше авто вилетів на розділювальну смугу та спалахнув.

Про це повідомило видання Bloomberg.

За кермом перебував 31-річний чоловік, на прізвище Ден, якого підозрюють у керуванні транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Водій загинув на місці. Свідки намагалися відчинити двері, аби врятувати чоловіка, однак електронна система заблокувалася після відключення живлення — і двері не відкрилися.

Влада офіційно не підтвердила модель, китайські ЗМІ та відео з платформи Weibo вказують, що йдеться саме про SU7. На кадрах видно, як авто охоплює полум’я, а очевидці марно намагаються відкрити двері. Після повідомлень про інцидент акції Xiaomi впали на 8,7% — це найбільше денне зниження з квітня.

У Китаї водій згорів живцем через заблоковані двері / © Weibo

Це вже другий серйозний інцидент за участю SU7 за останні місяці. Раніше в Китаї також повідомляли про смертельну аварію з цією моделлю, після чого почали активно обговорювати надійність інтелектуального водіння, систем допомоги водієві та конструкцію дверей.

Експерти пояснюють: у більшості сучасних авто електронні ручки стають недоступними після втрати живлення. Навіть наявність механічного аварійного важеля не гарантує порятунку — у різних моделей його розташовано по-різному, а ззовні рятувальники часто не мають доступу зовсім.

Схожі випадки вже розслідує Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), зокрема щодо дефектів ручок Tesla Model Y. У Китаї регулятори зараз розглядають можливість обмежити або заборонити повністю приховані дверні конструкції у майбутніх електрокарах.

Xiaomi поки не коментує інцидент. Експерти прогнозують, що репутаційні наслідки для компанії будуть обмеженими, адже попередні дані поліції вказують на людський фактор — нетверезе водіння.

Нагадаємо, від січня по вересень 2025 року українці придбали 14684 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Абсолютна більшість легковиків були електромобілі — 87%.

Дата публікації
Кількість переглядів
252
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie