Дві білі акули напали на підлітка: він розповів, як йому вдалося вижити

Дві великі білі акули ледь не з'їли серфера Шеннона Ейнслі, коли він, будучи підлітком, опинився на їхньому шляху під час серфінгу. Після цього досвіду його життя змінилося назавжди. Непереборний страх і фізичні травми, з якими він стикнувся, стали поворотним моментом, що подарував йому глибоке відчуття покою, радості, надії та нового сенсу життя.

Про це пише Mirror.

"Я був у 100 метрах від берега, і за мною гналися дві акули. Тоді я відчув справжній страх", — згадує Шеннон. За його словами, все сталося дуже швидко: одна акула вдарила його з лівого боку, перевернула й потягла під воду, а інша вдарила в правий бік, але промахнулась. В той момент він навіть подумав, що це сон. Після того, як акула вкусила його за руку, Шеннон побачив, як кров ллється з серйозної рани, а пальці його руки майже відірвалися від шкіри.

Незважаючи на важкі травми, Шеннон зміг почати гребти назад до берега, відчуваючи, як за ним йдуть акули. "Я трясся, плакав і панікував, це був найстрашніший момент у моєму житті — я думав, що мене зараз з'їдять", — розповідав він. Однак потужна хвиля викинула його на берег, і він врятувався.

Проте цей досвід змінив його внутрішній стан. "До нападу я був злим, пригніченим підлітком, з низькою самооцінкою, навіть думав про самогубство. Але під час нападу я молився про безпеку в воді і відчув, що Ісус мене захищає. Це було найбільше зцілення, яке я коли-небудь відчував", — каже він.

Вже через шість тижнів після нападу Шеннон знову вийшов на хвилі.

Шеннон зараз живе в Норвегії, продовжує серфити та навчати інших. Він активно працює над підвищенням обізнаності про збереження акул, вважаючи їх неймовірними створіннями, які заслуговують на повагу та захист. Шеннон вірить, що ці чудові створіння заслуговують на повагу і захист, і продовжує свій шлях у світі серфінгу та охорони природи.

Нагадаємо, Білі акули водяться в холодних та помірковано теплих водах. Вони поширені в Атлантичному та Тихому океанах, зокрема біля узбережжя Південної Африки, Австралії, Каліфорнії, а також на Середземному морі. Білі акули часто зустрічаються в районах, багатих на морських ссавців, таких як тюлені.

Читайте також: