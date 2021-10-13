Дві доби не їла і не пила: в чеських горах знайшли 8-річну дівчинку з Німеччини

Дві доби не їла і не пила: в чеських горах знайшли 8-річну дівчинку з Німеччини

Дитина разом із родиною приїхала до чеської Богемії з Берліна.

Восьмирічну Джулію з Німеччини знайшли в чеських горах після двох діб пошуків, у яких були задіяні півтори тисячі поліцейських та волонтерів.

Також читайте Шукали два тижні: у Запорізькій області зниклу жінку знайшли мертвою у лісосмузі

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 жовтня.

Родичі вже втрачали надію, адже вночі температура в регіоні падала до нуля. Тож у дитини були всі шанси просто замерзнути. Втім, за словами рятувальників, Джулію знайшли в цілком задовільному стані, хоча вона сильно змерзла та втомилася, адже дві доби нічого не їла і не пила.

Дівчинка разом із родиною приїхала до чеської Богемії з Берліна. Й під час мандрівки в гори зникла разом із двома братами. Хлопців знайшли майже одразу. А от на пошуки Джулії підняли всю округу та рятувальний гелікоптер із тепловізором.

Новини світу: 8-річну дівчинку з Німеччини знайшли в чеських горах після двох діб пошуків

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання