Дві доби не їла і не пила: в чеських горах знайшли 8-річну дівчинку з Німеччини

Дитина разом із родиною приїхала до чеської Богемії з Берліна.
Восьмирічну Джулію з Німеччини знайшли в чеських горах після двох діб пошуків, у яких були задіяні півтори тисячі поліцейських та волонтерів.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 жовтня.
Родичі вже втрачали надію, адже вночі температура в регіоні падала до нуля. Тож у дитини були всі шанси просто замерзнути. Втім, за словами рятувальників, Джулію знайшли в цілком задовільному стані, хоча вона сильно змерзла та втомилася, адже дві доби нічого не їла і не пила.
Дівчинка разом із родиною приїхала до чеської Богемії з Берліна. Й під час мандрівки в гори зникла разом із двома братами. Хлопців знайшли майже одразу. А от на пошуки Джулії підняли всю округу та рятувальний гелікоптер із тепловізором.