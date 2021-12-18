Дві дози COVID-вакцини Pfizer не забезпечують дітей від 2 до 5 років очікуваним рівнем захисту: дослідження

Дві дози COVID-вакцини Pfizer не забезпечують дітей від 2 до 5 років очікуваним рівнем захисту: дослідження

Розробники проведуть додаткові дослідження, вколовши учасникам випробувань третю дозу своєї COVID-вакцини.

Дві дози вакцини проти COVID-19, розробленої американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech, не забезпечують очікуваний рівень захисту в дітей від двох до п'яти років.

Про це свідчать підсумки попередніх випробувань препарату, повідомляє CNN.

Зазначається, що розробники вирішили додати третю дозу COVID-вакцини для всіх дітей та немовлят від 6 місяців до 5 років, які беруть участь у випробуванні.

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"Дослідження відтепер міститиме оцінку третьої дози в 3 мікрограми, введеної щонайменше через два місяці після другої дози", - розповіли у Pfizer.

Компанія раніше оголосила про зменшення дози своєї вакцини проти коронавірусу до 30 мкг для підлітків від 12 років, до 10 мкг для дітей від 5 до 11 років, а також до 3 мкг для наймолодшої групи пацієнтів.

Перші дослідження показали, що невелика доза викликає сильну імунну відповідь у дітей та мінімізує ризик побічних ефектів, однак проміжні дані, отримані незалежною радою з моніторингу даних та безпеки, виявили, що пацієнти від 2 до 5 років "не мають очікуваної імунної відповіді".

Водночас, вказали в американській фармкомпанії, "жодних проблем з безпекою виявлено не було, і доза в 3 мікрограми продемонструвала сприятливий профіль безпеки у дітей від 6 місяців до 5 років".

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"Рішення оцінити третю дозу в 3 мікрограми для дітей від 6 місяців до 5 років відображає прагнення компаній ретельно обрати правильну дозу, щоб максимізувати профіль ризику та користі", - додали у Pfizer.

Якщо дослідження із трьома дозами виявиться успішним, розробники розраховують надати до регуляторів дані щодо екстреного схвалення свого препарату для дітей від 6 місяців до 5 років у першій половині 2022 року.

У компанії також планують дослідити вплив третьої дози вакцини від коронавірусу на дітей зі ще двох вікових груп, зокрема від 5 до 11 років, а також від 12 до 15 років.

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