Дві фінські компанії таємно переправили до Росії тисячі безпілотників: подробиці

Дві компанії з Фінляндії підозрюють в експорті до Росії продукції, яка підпадає під санкції ЄС.

Фінські компанії, ймовірно, експортували до Росії майже 3500 дронів загальною вартістю близько 3 млн євро.

Про це пише видання Yle з посиланням на митницю Фінляндії.

"Виходячи з попереднього розслідування, є ознаки того, що діяльністю керували з Росії", — каже представник митниці Ханну Сінкконен.

За даними митниці, в операції була задіяна ціла мережа міжнародних компаній, через які вдалося профінансувати операцію, ймовірно, з Росії. Продукція була розмитнена для експорту в іншу країну, але зрештою вона опинилася в Росії.

"Митниці повідомили, що товар прямує до Казахстану, але під час попереднього розслідування вдалося з’ясувати, що він прямує до Росії", – сказав Сінкконен.

До цього ж злочину також відноситься підозра в транзиті через територію Росії до Казахстану навесні 2023 року обладнання, призначеного для збиття безпілотників.

За даними митниці, для перевезення відповідної продукції потрібен був дозвіл на транзит військового обладнання, але компанія не подала заявку на його отримання. Митниця підозрює, що ці продукти на загальну суму понад 350 тисяч євро потрапили до Росії.

Фінляндія почала розслідувати цю справу ще влітку. Першого підозрюваного затримали восени. Ще п'ять підозрюваних очікують на суд.

Розслідування проводилося у співпраці з британською, американською та нідерландською владою, а також Європейським поліцейським агентством Європол.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккяне повідомив, що Фінляндія найближчим часом розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для Збройних сил України. Рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва.

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