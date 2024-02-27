"Дві години стоячи у дворі без дозволу сісти": журналіст Ткач про затримання у Польщі

Журналіст зізнався, що так жорстко з ним уже давно не поводилися.

Відомий український журналіст-розслідувач Михайло Ткач, якого разом із оператором затримали польські правоохоронці біля польсько-білоруського кордону, прокоментував інцидент.

Про це він написав у Facebook.

Ткач розповів, що його з колегою уже відпустили і вони повертаються до України.

Журналіст підтвердив, що частину відзнятого матеріалу польські правоохоронці дійсно повидаляли.

"Для чогось вирвали дроти підзарядки в машині. Для чого і куди забирали телефони. За яким принципом – будемо розбиратись", – зазначив він.

Ткач сказав, що ще не бачив, щоб десятеро поліцейських і двоє спецслужбовців таку увагу приділяли двом журналістам. Журналіст, який переживав навіть напади на себе, зізнався, що так жорстко з ним уже давно не поводилися.

"Чотири години без права на дзвінок, без телефонів, і дві години стоячи у дворі комендатури без дозволу сісти, спостерігаючи за тим як твої особисті речі розкидають по капоту", – сказав Ткач.

Питання, які задавали польські правоохоронці:

Звідки журналіст знає про товарообіг з Росії та Білорусі?

Чи розповідав комусь про це?

Хто ще про це знає?

Коли публікація матеріалу?

З ким він спілкується в Україні?

Чи є ця інформація у предствників українського уряду?

"Відео шкода. Але знімемо ще. Чи може торгівля з країнами-агресорами, країнами-спонсорами тероризму припиниться і нема буде про що знімати. А поки przepraszam - це точно суспільно-важлива інформація. Зокрема, і для польського суспільства...

Бо війна не лише у польських фермерів з українськими зерном та кукурудзою, а й у нас з Росією. У нас - це я маю на увазі - у цивілізованного світу, важливою частиною якого є і Польща. Роль Білорусі ви знаєте і без мене", – підсумував Ткач.

Нагадаємо, що польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. 25 лютого поляки висипали з восьми вагонів просто на рейки українське збіжжя, зіпсовано близько двох сотень тонн кукурудзи.

Сьогодні, 27 лютого, тисячі польських фермерів також влаштували в центрі Варшави найбільшу за останній час акцію протесту. Вони тримали у руках плакати з перекресленими українськими прапорами та притягли солом’яний танк Abrams.

Сьогодні прем'єр Польщі Дональд Туск поставив ультиматум ЄС щодо українського зерна.

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