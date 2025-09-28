Дві години стали двома хвилинами: у Китаї відкрили унікальний міст

Міст Хуацзян Гранд-Каньйон / © Фото з відкритих джерел

У провінції Гуйчжоу відкрили для руху автомобілів міст Хуацзян Гранд-Каньйон, який став найвищим у світі. Його конструкція височить на 625 метрів над річкою та ущелиною, перевершивши попереднього рекордсмена — міст Бейпаньцзян у тій же провінції (565 м).

Про це повідомляє CNA.

Будівництво тривало понад три роки. Основний проліт мосту сягає 1420 метрів, що робить його найбільшим мостом, зведеним у гірській місцевості.

За словами голови провінційного транспортного управління Чжан Інь, відкриття мосту скоротило час у дорозі між двома сторонами з двох годин до двох хвилин. Очікується, що це значно покращить транспортну інфраструктуру та стимулюватиме розвиток регіону.

На церемонії відкриття були присутні інженери та місцеві чиновники, які назвали завершення проєкту символом інженерної майстерності Китаю.

За даними агентства “Сіньхуа”, майже половина зі 100 найвищих мостів світу розташована саме у провінції Гуйчжоу.

Раніше також повідомлялось, що Китай розпочав будівництво величезної греблі в Тибеті, яке обійдеться приблизно у 167 мільярдів доларів США.