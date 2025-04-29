Дві ядерні держави на межі війни: журналіст про загострення між Індією та Пакистаном

Конфлікт між Індією та Пакистаном / © ТСН.ua

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Теракт у Кашмірі 22 квітня може підштовхнути сусідів з ядерною зброєю – Індію та Пакистан – до війни, дестабілізуючи мир у південноазіатському регіоні, а також порушуючи його економіку. У цьому нападі троє терористів, яких, найімовірніше, підтримував Пакистан, використовували релігійну фільтрацію. Вибірковий напад на індусів загострив громадські настрої в Індії, і з інших частин країни надходять повідомлення про напади на кашмірців та інших мусульман.

Про це пише Анандо Брахто, індійський журналіст і колумніст, пише про конфлікт у Кашмірі вже 15 років.

Уряд Нарендри Моді пообіцяв помститися

Спершу громадянам Пакистану поставили ультиматум виїхати з Індії менш ніж на тиждень. Більшість цих людей – це окремі особи та сім'ї з невідкладними медичними потребами, які прибули до Індії за медичною візою. Кордон Аттарі, який є головним транзитним пунктом між двома країнами, був закритий урядом Індії, в результаті чого багато індійських жінок, одружених з громадянами Пакистану, які відвідували своїх батьків в Індії, залишилися без допомоги. Ключові аспекти:

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Індія заявила про призупинення дії Договору про води Інду 1960 року, який дозволяв спільне використання води з басейну річки Інд між двома сусідами;

уряд Індії хоче економічно стиснути Пакистан з метою створення стримуючого фактору, що, на думку індійських стратегічних аналітиків, є вкрай необхідним для запобігання ескалації терору з пакистанської землі;

індійські чиновники заявляють, що вони працюють над тим, щоб “жодна крапля” води не потрапила до Пакистану після того, як він призупинив дію Договору про води Інду;

індійські та пакистанські війська обстрілювали одне одного після нападу.

“У той час як світ з повсюдним занепокоєнням спостерігає за напруженістю між Індією та Пакистаном, праворадикальна база підтримки Моді, для якої він має імідж сильної людини, своєрідного єдиного захисника національних інтересів, що є його головним аргументом на виборах, дедалі частіше закликає до війни”, — пише журналіст.

Хоча аналітичні центри в Індії не впевнені, чи буде повномасштабна війна, вплив громадської думки та власний імідж Моді як індуїстського націоналіста чинять на нього величезний тиск, щоб він діяв, особливо враховуючи релігійний характер убивств. Очікується, що для заспокоєння громадських настроїв відбудуться якісь видовищні заходи, зокрема військові дії. За терористичним ударом у Пулвамі в Кашмірі в лютому 2019 року, в результаті якого загинуло 40 індійських солдатів, через кілька днів відбувся відповідний повітряний наліт на Пакистан.

Індія також призупинила торгівлю через лінію контролю, обсяг якої на той час оцінювався в 2 млрд доларів. LoC, або лінія контролю, — це точка, де дві сторони Кашміру розмежовуються між індійським та пакистанським контролем, навіть попри те, що договір про приєднання, підписаний між колишнім правителем Кашміру та Індією в 1947 році, повністю передає його під контроль Індії.

“Війна між Індією та Пакистаном може перерости в ядерний конфлікт, що викликає міжнародне занепокоєння. Присутність Китаю в регіоні ще більше ускладнює ситуацію, оскільки Китай і Пакистан роками були союзниками, і аналітичні центри в Індії побоюються, що заворушення по обидва боки індійського кордону — західного кордону з Пакистаном і східного кордону з Китаєм — зроблять для Індії обов'язковим звернення за міжнародною військовою допомогою, зокрема до Росії, США та навіть Ізраїлю. Участь США може прискорити повноцінне індійсько-американське двостороннє партнерство проти дедалі войовничішого та економічно відродженого Китаю”, — пише Брахто.

Але, додає він, Індія не відома тим, що дипломатично кладе всі карти на один стіл, і її нещодавня участь на саміті БРІКС разом із Китаєм (у російській Казані – ред.), що вона має більш нюансований підхід до геополітики в регіоні і її не можна так легко заманити до постійної осі США проти Китаю.

Відносини Індії з Китаєм погіршилися після невдалої китайської авантюри в Галвані у 2020 році, контрольованому Індією регіоні в Ладакху, куди проникли китайські війська. Індія та Китай протягом багатьох років проводили двосторонні переговори для вирішення цієї глухої точки. Нинішня криза може кардинально змінити динаміку, якщо її не вирішувати державно та стримано. Світ, як і очікувалося, стурбований.

“Кашмір був відносно мирним протягом останніх кількох років, а кількість місцевих вербувальників до лав терористів значно скоротилася. Туристичний потік досяг історичного піка у 10 млн у 2024 році, що підкріпило політичний дискурс Нарендри Моді про кращий захист національної безпеки, навіть попри те, що становище меншин під час його режиму привернув увагу та критику всього світу”, — акцентував Анандо Брахто.

Як додається, попередні повідомлення свідчать про те, що напади можуть бути справою рук TRF або Фронту Опору, підтримуваного Пакистаном, який маскується під місцеву терористичну групу в Кашмірі.

Нагадаємо, військове вторгнення з боку сусідньої Індії є неминучим після смертельної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня на тлі зростання напруженості між двома ядерними державами.