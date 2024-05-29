Дві країни-союзниці України закликали Зеленського не вимагати "неможливого" від НАТО

Йдеться саме про Сполучені Штати Америки та Німеччину.

Дві країни, які є надають військову допомогу Україні у війні проти РФ, попросили президента Володимира Зеленського не закликати встановити чіткі терміни ухвалення України в НАТО на саміті Альянсу.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена.

Саме США та Німеччина "наполегливо застерігають Київ від вимоги встановити чіткі терміни. Також вони попередили, щоб Зеленський не вимагав від Альянсу неможливого".

"Вони дуже скептично ставляться до того, щоб просунути Україну далі шляхом до повноправного членства в НАТО цього року. США, можливо, не так занепокоєні, як Німеччина, але їх турбує загроза з боку Росії для решти членів Альянсу", - йдеться у виданні.

Тим часом в НАТО заявили, що Україна має право завдавати ударів по території РФ у відповідь на її агресію проти мирного населення.

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