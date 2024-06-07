Дві країни ЄС намагаються завадити перекриттю потоку розкішних авто до Росії - Politico

Франція та Німеччина виступили проти зусиль Європейського союзу закрити лазівку, через яку росіяни мають змогу купувати західні автомобілі люксового класу, зокрема наразі це відбувається через кордон з Білоруссю.

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Про це пише видання Politico.

Джерела у дипломатичних колах повідомили журналістам, що Париж та Берлін змусили інших членів ЄС зважити, чи варто розділяти 14-й пакет санкцій проти Росії й аналогічні заходи проти Білорусі, щоб встигнути укласти угоду до саміту G7 в Італії 13-15 червня. Це могло б дозволи Євросоюзу просунутися у плані санкцій, одночасно припинивши боротьбу за санкції проти Білорусі.

Видання пише, що ЄС ввів санкції стосовно Білорусі ще до початку повномасштабного російського вторгнення до України. Тоді Брюссель ввів обмеження проти режиму Лукашенка за фальсифікацію виборів та розгін протестів у країні.

Однак у санкції проти Білорусі є лазівки, через які країна перетворилась на перевалочну базу для санкційних товарів, які згодом потрапляють до Росії.

"Якщо ми будемо вживати слабких заходів щодо Білорусі, знаючи, що товари прибувають до Москви через Мінськ, це буде трохи смішно", - сказав Poitico один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

В свою чергу старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel Жолт Дарваш заявив, що "якщо санкція затверджена, всі лазівки повинні бути закриті. Коли експорт предметів розкоші до Росії заборонений, такі товари не повинні потрапляти до Росії через треті країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доходи Росії від нафти зростають, бо Кремль адаптується до санкцій.

Крім того, ми раніше інформували, що США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів до Росії.

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