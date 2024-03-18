Дві країни Європи можуть перейняти у США лідерство у війні з РФ - британський полковник

Якщо США втратять лідерство щодо допомоги Україні у війні РФ, це місце можуть зайняти Франція та Британія.

Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Макрон намагається позиціонувати себе як провідного лідера. Він чинить значний тиск на інших щодо підтримки України, що є позитивним моментом, оскільки хтось давно повинен вжити таких заходів. Олаф Шольц має тенденцію голосно говорити, але без особливих наслідків, тоді як дії Макрона в минулому також не завжди відповідали його риториці. Тож треба почекати і подивитися, чи переростуть його нещодавні заяви в конкретні дії", - зауважив він.

На його думку, Британія залишається активною і прагне відігравати провідну роль щодо підтримки України у її боротьбі із російською агресією.

"Що стосується Британії, то, незважаючи на брак військових ресурсів, вона все ще володіє значними фінансовими можливостями. Нещодавно міністр закордонних справ Кемерон відвідав Німеччину, щоб домовитися про купівлю ракет дальнього радіусу дії. Бачимо, що Британія залишається активною і прагне відігравати провідну роль у поточних зусиллях. Однак майбутнє залишається невизначеним. Незважаючи на багато розмов, не відбулося значних позитивних дій, які б вплинули на лінію фронту, за винятком закупівлі Чехією боєприпасів", - підкреслив західний полковник, наголосивши, що наразі "ми перебуваємо в періоді невизначеності".

Нагадаємо, польський прем'єр Туск різко звернувся до спікера Палати представників Джонсона через затягування допомоги Україні.

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