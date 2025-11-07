Дві країни НАТО розгортають нову систему, щоб боротися із російськими дронами

Російські дрони все частіше тероризують НАТО / © tsn.ua

Польща та Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від російських дронів. Ця система була успішно випробувана в Україні.

Про це пише AP News.

Американська система Merops, яка є достатньо компактною, щоб поміститися в кузові середньорозмірного пікапа, може ідентифікувати дрони та наближатися до них, використовуючи штучний інтелект для навігації, коли супутниковий та електронний зв'язок заблоковано.

Крім Польщі та Румунії, Merops також буде використовуватися Данією. Це частина заходів з посилення оборони східного флангу альянсу.

Метою є зробити кордон з Росією настільки добре озброєним, що у Москві не наважаться навіть думати про його перетин, заявили у НАТО.

«Ця система забезпечує нам дуже точне виявлення. Вона здатна націлюватися на дрони та збивати їх, до того ж за низькою ціною. Це набагато дешевше, ніж піднімати F-35 у повітря, щоб збити їх ракетою», — сказав полковник Марк Маклеллан, помічник начальника штабу операцій Об’єднаних сухопутних сил НАТО.

У матеріалі йдеться, що систему Merops було обрано, оскільки вона успішно використовується в Україні.

Нагадаємо, раніше армія РФ атакувала дронами територію Польщі і щонайменше 19 дронів проникли до країни, аеропорти у Варшаві, Любліні та Ряшеві тимчасово припиняли роботу.





