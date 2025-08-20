Дві країни відмовилися від участі в російському аналогу "Євробачення"

Путін доручив відродити Інтербачення / © Associated Press

Від участі у музичного конкурсі «Інтербачення-2025», який у Росії подають як альтернативу «Євробаченню», відмовилися дві країни-учасниці: Азербайджан та Об’єднані Арабські Емірати, які раніше були заявлені серед учасників.

Про це повідомляють пропагандистські агентства із посиланням на фонд «Традиції мистецтва».

За інформацією джерела, Азербайджан та ОАЕ відмовилися від участі в конкурсі «через внутрішні причини та брак часу на підготовку».

Новий список учасників

В оновленому переліку замість Азербайджану та ОАЕ з’явився Мадагаскар. Тепер у конкурсі візьмуть участь 19 країн: Білорусь, Венесуела, В’єтнам, Єгипет, Індія, Казахстан, Катар, Китай, Колумбія, Куба, Киргизстан, Мадагаскар, Росія, Саудівська Аравія, Сербія, Таджикистан, Узбекистан, ПАР та США.

Організатори наголосили, що запрошення також надсилали до низки європейських країн.

«Цього року на конкурсі будуть представлені всі континенти, що демонструє глобальний інтерес до формату. На жаль, деякі держави не змогли взяти участь через внутрішні причини, брак часу на підготовку та щільні графіки заходів міністерств», — заявили у фонді.

Нагадаємо, що Росія від 2022 року не бере участі в «Євробаченні»: організатори відсторонили країну після повномасштабного вторгнення в Україну. На цьому тлі міністр культури РФ Ольга Любімова запропонувала відродити «Інтербачення» як «платформу культурного багатоманіття в умовах багатополярного світу».

У лютому провести конкурс доручив Володимир Путін. На його підготовку уряд виділив 750 млн рублів. Фінал запланований 20 вересня на стадіоні Live Arena в Одинцово. Росію представить співак SHAMAN (Ярослав Дронов).

Зазначимо, що «Інтербачення» вперше з’явилося у 1970-х роках як музичний фестиваль країн соціалістичного блоку. Воно проходило у польському Сопоті, а також у Празі й Братиславі.

Раніше стало відомо, що "Євробачення-2026" відбудеться в Австрії.