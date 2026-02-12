Дві країни стали на заваді новим нафтовим санкціям ЄС проти РФ / © Getty Images

Греція і Мальта стали основною перешкодою для пропозиції Європейського Союзу замінити обмеження ціни на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Ці країни побоюються, що така зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь і ціни на енергоносії.

Обидві країни також попросили уточнень щодо пропозицій про санкції для іноземних портів, які обробляють російську нафту, і про посилений контроль за продавцями суден, щоб зменшити кількість суден, які опиняються у флоті Москви.

Що відомо про нові санкції проти РФ

У рамках 20-го пакету санкцій проти росії ЄС планує запровадити санкції щодо портів третіх країн. Нові обмеження спрямовані на енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

Вперше пакет включає санкції проти портів третіх країн.

Як об’єкти санкцій було обрано порти Кулеві в Грузії та Каримун в Індонезії за обробку російського експорту нафти.

Тим часом до списку санкцій включено 42 нових судна — переважно нафтові танкери з тіньового флоту Росії.

Також пропонують зняти санкції з двох китайських банків та додати банки з Лаосу, Таджикистану та Киргизстану за надання послуг з роботи з криптоактивами Росії.