Дві країни ЄС підтвердили готовність прийняти американський контингент із Німеччини

Американські солдати у Польщі / © Guardian

Польща та Литва підтвердили намір посилити східний фланг НАТО шляхом розміщення додаткових військ Сполучених Штатів. Необхідна інфраструктура для прийому союзників уже підготовлена, тож запуск процесу залежить виключно від офіційної згоди Білого дому під керівництвом Трампа.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Варшава готується до можливих змін у військовій стратегії Вашингтона і польській президент Кароль Навроцький планує переконати Дональда Трампа не забирати солдатів з європейського континенту. Якщо Білий дім вирішить скоротити контингент у Німеччині, Польща стане для них новим домом.

«Польща готова прийняти американських солдатів, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині» — сказав Кароль Навроцький під час візиту до Литви.

Польський лідер вважає присутність США критичною для всього регіону. Це стосується не лише Польщі, а й Литви, Латвії та Естонії. Політика та особисті погляди не мають значення. Головне — спільне стримування агресора.

«Я вважаю, що це завдання президента Польщі заради Польщі, а також заради всієї Європи — переконати президента Дональда Трампа, що як тільки він ухвалить таке рішення щодо компонента в Німеччині, що ці солдати мають залишатися в Європі, тобто в Польщі, в одній із балтійських країн чи в іншому регіоні, це вже рішення президента Дональда Трампа. Я заохочуватиму такі рішення залишатися в Європі» — заявив Навроцький.

Литва підтримує ініціативу та розширює бази

Президент Литви Гітанас Науседа солідарний із польським колегою. Вільнюс також чекає на підсилення від союзників. Литва активно готується прийняти 5 000 німецьких солдатів до кінця 2027 року.

«По-перше, ми хочемо, щоб американські солдати залишалися в Європі. Важливо, щоб Вашингтон і надалі приділяв увагу регіону, тому союзники по НАТО мають зробити все можливе, щоб США не відвернулися від Європи», — сказав Науседа.

Наразі в Литві перебуває понад тисяча американських військових. Країна обіцяє виконати всі інфраструктурні зобов’язання для нових підрозділів.

Віцепрем’єр Польщі та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підтримав курс президента. Він виступив на відкритті форуму Defence24 Days. Міністр назвав присутність американців обов’язковою умовою виживання Європи.

«Немає безпечної Європи без присутності американських солдатів», — підкреслив Косіняк-Камиш.

З яких країн США хочуть вивести свої війська

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився вивести близько 5 тисяч американських військових із Німеччини на тлі напруження з союзниками по НАТО.

США також можуть вивести війська з Італії та Іспанії: Трамп розкритикував союзників по НАТО. Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через їхню позицію щодо конфлікту навколо Ірану.

