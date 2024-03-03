Дві потерпілі — у критичному стані: під час наїзду авто у натовп в Польщі прстраждали шестеро українців

До рятувальної операції було задіяно 18 груп рятувальників та 70 поліцейських.

Серед 20 постраждалих унаслідок збиття їх автівкою у польському місті Щецин на північному заході країни, є шестеро громадян України.

Про це повідомив воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський, передає Gаzeta Wyborcza.

"Загалом маємо 20 постраждалих віком від п’яти до 62 років. Серед поранених - шестеро дітей, шестеро потерпілих є громадянами України", — зазначив Рудавський.

Дві потерпілі, яким 22 і 58 років, перебувають у критичному стані, ще четверо постраждалих — у тяжкому стані.

Потерпілі були доправлені у сім лікарень регіону.

Відомо, що у Польщі 33-річний житель Щеціна на легковій автівці Ford 1 березня скоїв наїзд на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, потім - на пішоходів на тротуарі. Він не гальмував, авто рухалося зі швидкістю 30-40 км/год. Водій намагався втекти з місця інциденту, спричинивши ДТП з чотирма автомобілями, де також постраждали люди.

“За наявною інформацією, автомобіль на великій швидкості в’їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід”, — повідомив раніше речник Пожежної служби Західнопоморського воєводства Томаш Кубяк.

За даними поліції, зловмисник свідомо в’їхав у пішоходів. Чоловік не був під впливом алкоголю чи наркотиків, в останні роки він лікувався у психіатричній лікарні. За рішенням місцевої прокуратури в суботу зловмисника заарештовано на три місяці. Йому висунуто обвинувачення у спробі вбивства багатьох людей, спричинення дорожньої аварії, втечі з місця ДТП та заподіяння травм.

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