Дві резонансні ДТП у Польщі з українськими автобусами: один із водіїв отримав вирок

Дві резонансні ДТП у Польщі з українськими автобусами: один із водіїв отримав вирок

Обох водіїв звинувачують у ненавмисному спричиненні ДТП.

У березні минулого року в Польщі на одному й тому ж місці трапилися дві резонансні ДТП з українськими автобусами. Справу водія масштабної аварії, 49-річного Володимира К, який у ніч на 6 березня 2021 року спричинив аварію з великою кількістю жертв, передали до суду. Водій іншого українського автобуса, який потрапив в аварію 3 тижні потому, засуджений на рік позбавлення волі з відтермінуванням на три роки.

Про це повідомляє польське видання Nowiny24.pl.

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За даними видання, обох водіїв звинувачують у ненавмисному спричиненні ДТП.

Масштабна аварія з великою кількістю жертв

Водій автобуса визнав свою провину, однак відмовився давати свідчення. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Прокуратура встановила, що водій тоді рухався на великій швидкості (98 км/год) і тому запізно помітив з’їзд до місця обслуговування пасажирів (МОП) “Кашице”. Коли побачив і почав різко гальмувати для повороту, автобус перекинувся до глибокого рову. В автобусі сполученням Познань-Херсон тоді перебувало 57 громадян України. Внаслідок аварії ДТП на місці загинуло п’ятеро осіб, ще троє згодом померли у лікарнях.

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Друга ДТП з одним загиблим та постраждалими

За кермом перебував 23-річний водій. Аварія сталася у ніч на 23 березня. Тоді в ДТП загинув вітчим хлопця, який був другим водієм автобуса. Суд засудив обвинуваченого до року позбавлення волі з відтермінуванням на три роки. Тоді автобусом сполученням Вроцлав-Чернівці подорожувало десятеро осіб, загинула одна людина.

Нагадаємо, вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві у Польщі, за 30 км від кордону з Україною, у ДТП потрапив український рейсовий автобус "Познань-Херсон". У ньому було 57 українців. На цьому ж місці у ніч на 23 березня трапилася аварія також за участю українського автобуса. Тоді в ДТП загинула одна людина, другий водій, п'ятеро отримали серйозні травми.

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