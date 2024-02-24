Дві тонни лайна та прапор РФ: у Польщі влаштували акцію протесту біля резиденції посла Росії – відео

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України активісти вранці 24 лютого 2024 року висипали під резиденцію російського посла в Польщі Сергія Андрєєва, що у місті Констанцін-Єзьорна під Варшавою, величезну купу лайна у якій стирчав російський прапор і розгорнули банер з написом "Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!".

Про це "Укрінформу" повідомили активісти.

"Ми хотіли надіслати чіткий сигнал польській владі та Європейському Союзу. Настав час видворити російських дипломатів з нашої країни. Росія несе відповідальність не лише за злочинну агресію проти України, але й за гібридну війну, яка зараз триває. Російські агенти впливу призвели до масових заворушень по всій Європі, в тому числі на польсько-українському кордоні. Поки ми будемо толерувати діяльність російських псевдодипломатів і фабрик тролів, загроза конфлікту в глобальному масштабі буде тільки зростати", - прокоментував польський активіст Домінік.

У Польщі влаштували акцію протесту біля резиденції посла Росії / Фото: Укрінформ

За їхніми словами, решту російських дипломатів у Варшаві сьогодні розбудили звуки вибухів, пострілів та повітряної тривоги, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

"У такий спосіб ми також хочемо закликати польську владу видворити з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство. Як, наприклад, це зробила влада країн Балтії ще 2022 року. Я не розумію, що представники цього злочинного режиму й досі роблять у Польщі?", - зазначив учасник акції Микола Петрига.

Нагадаємо, польський журналіст розповів про протести на кордоні України та "слід" Путіна.

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