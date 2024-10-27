Дві європейські країни стали головними мішенями гібридної війни Кремля — очільниця МЗС Фінляндії

очільниця зовнішньополітичного відомства Фінляндії закликала європейські країни більше інвестувати в оборону та заходи щодо стримування загрози з боку Росії.

У гібридній війні із Заходом Кремль визначив дві головні цілі - Францію та Німеччину. Населення цих країн за допомогою дезінформації росіяни намагаються переконати у безглуздості допомоги Україні.

Про це заявила очільниця фінського МЗС Еліна Валтонен, яку цитує Deutsche Welle.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати лише одне: це не призведе до закінчення війни, це приведе до кінця України", - зазначила вона.

Також читайте Європа має бути готова до війни з РФ за кілька років – новий єврокомісар з питань оборони

При цьому очільниця зовнішньополітичного відомства Фінляндії закликала європейські країни більше інвестувати в оборону та заходи щодо стримування загрози з боку Росії.

"Я готова чекати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін - диктатор, який розуміє лише силу", - заявила Еліна Валтонен.

Валтонен утрималася від коментарів щодо рішення ФРН не постачати Україні далекобійну зброю для атак углиб території Росії, проте нагадала, що міжнародне право не забороняє завдавати ударів по військових цілях за межами власних кордонів у рамках самозахисту.

Нагадаємо, прикордонна служба Фінляндії остаточно закрила тимчасові пункти перетину кордону з Росією.

Читайте також: