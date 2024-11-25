Дві європейські країни відновили обговорення сценарію відправлення військ в Україну — Le Monde

Франція та Велика Британія поновили діалог щодо можливості відправлення західних військ до України.

Цю інформацію повідомило французьке видання Le Monde, посилаючись на неназваних співрозмовників.

Відомо, що обидві країни обговорюють варіанти підтримки України у її боротьбі з Росією, включаючи можливість безпосереднього військового залучення, хоча точні деталі і можливі терміни ще не розкриваються.

Співрозмовник із британських військових кіл повідомив, що між Великою Британією та Францією тривають дискусії щодо співпраці в галузі оборони. Основна мета цих обговорень — створення основної групи союзників у Європі, яка буде орієнтована на підтримку України та забезпечення ширшої європейської безпеки.

За інформацією джерел, сценарій відправлення західних військ до України не лише «не похований», а й «зміцнів останніми тижнями». Це сталося, зокрема, після візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції 11 листопада.

Голова міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, , в інтерв'ю BBC заявив, що Франція не відкидає можливість відправлення західних військ до України. Він підкреслив, що у союзників не повинно бути «червоних ліній» щодо допомоги Україні, вказуючи на готовність розглянути різні форми підтримки.

Нагадаємо, Франція та Велика Британія отримали дозвіл використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії. Це стало можливим після того, як США зняли обмеження на удари далекобійними ракетами ATACMS по Росії. Проте вже наступного дня текст статті, що повідомляла про це, був змінений

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