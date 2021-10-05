Двічі вакцинувалася: від коронавірусу померла 17-річна дівчина

Дівчина перебувала у стані штучної коми, але в неї почали відмовляти органи.

У Ізраїлі коронавірус забрав життя 17-річної дівчина. Вона була щеплена обома вакцинами.

Про це розповідає видання "Вести Израиль по-русски".

Сьогодні у вівторок, 5 жовтня, у лікарні "Рамбам" померла дівчина. У медичному центрі повідомили, що вона здала позитивний аналіз на коронавірус кілька тижнів тому. Спочатку вона була відправлена на лікування до лікарні "Гілель Яфе", але в зв'язку з погіршенням стану переведена в "Рамбам", де була введена в стан штучної коми.

Стабілізувати стан хворої не вдавалося, у неї почали відмовляти життєво важливі органи, після чого вона померла.

У Ізраїлі протягом минулого тижня було зареєстровано 115 летальних випадків, а всього з початку епідемії померли 7836 ізраїльтян.

Нагадаємо, що у Львівському перинатальному центрі 1 жовтня померла 28-річна породілля із СOVID-19. Жінка була на 28 тижні вагітності.

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