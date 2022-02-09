Двічі зупинялося дихання: 2-річна дівчинка померла, з'ївши отруєне печиво, яким хотіли вбити собаку

Точна причина отруєння маленької Гайді ще не підтверджена.

У муніципалітеті Тототлан у мексиканському штаті Халіско померла дворічна дівчинка, з’ївши печиво, у якому була, як підозрюють, отрута для тварин. Щ е одна місцева дитина, потрапила до лікарні через інтоксикацію невідомою речовиною. Проте, чи пов’язана ця хвороба зі смертю маленької дівчинки, поки невідомо.

Про це пише Metro.

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Гайді Валерія з’їла частину, нібито, отруєного печива, після чого 1 лютого її ушпиталили ​​до найближчої лікарні. Повідомляється, що дитина перенесла дві зупинки дихання, поки лікарі боролися, щоб врятувати її життя. На жаль, дівчинка померла через два дні.

Тамтешні ЗМІ пишуть, що домашню тварину також отруїли, але невідомо, чи пов’язані інциденти. Зазначається, що, мовляв, печиво призначалося для собаки.

Як пише The Mirror, солодощі кинули в сад подвір'я родини Гайді, оскільки їхній пес занадто голосно гавкав.

Генеральний секретар ради Епігменіо Каррільо заявив, що точна причина отруєння дитини досі не підтверджена. Каррільо не зміг підтвердити звинувачення і сказав, що влада зробить оголошення, щойно буде точна інформація.

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Однак Каррільо заявив, що ще одна місцева шестирічна дитина також була госпіталізована через отруєння невідомою речовиною, хоча досі неясно, чи пов’язано це із загибеллю Гайді.

"Дійсно, ця новина шокувала все місто. Насправді, соціальні мережі спалахнули, коли стало відомо, що сталося", - сказав місцевий житель.

Активіст Артуро Іслас Альєнде, коментуючи інцидент зазначив: "Ми втратили Валерію, ми втратили дворічну дівчинку через якихось недобросовісних персонажів, які кидали отруєне печиво. Ці хлопці мають бути у в’язниці".

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