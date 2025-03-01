Двигун літака спалахнув незабаром після зльоту: джерела назвали винуватця аварії

Літак довелося здійснити аварійну посадку в аеропорту Ньюарка в Нью-Джерсі.

Вантажний літак компанії-перевізника FedEx незабаром після вильоту з аеропорту Ньюарк до Нью-Джерсі в суботу вранці, 1 березня, зіткнувся з птахом. Внаслідок удару один із двигунів літака спалахнув.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Через загоряння двигуна екіпажу довелося розвернутися та здійснити аварійну посадку, яка пройшла успішно.

"Наш екіпаж оголосив надзвичайний стан і благополучно повернувся до Ньюарку. Ми вдячні за швидкі дії нашого екіпажу та рятувальників", — йдеться у заяві FedEx.

Інцидент стався близько 8-ї ранку за місцевим часом. Свідок Софіана Зебла розповіла ABC News, що вона була за кермом автомобіля, коли побачила, як щось упало з неба, а потім побачила в небі літак із палаючим двигуном.

Незважаючи на те, що за словами свідків причиною аварії став птах, Управління цивільної авіації заявило, що проведе розслідування того, що сталося.

Нагадаємо, увечері 25 лютого суданський військовий літак розбився під час зльоту з авіабази Ваді Саїдна на півночі від Омдурмана. Загинуло майже півсотні людей.

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