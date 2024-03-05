"Двійник Путіна живе з ним на Валдаї": що нового розповіли про дублера диктатора

І Дмитро Гордон, і Марк Фейгін упевнені, що Путін має лише одного двійника, а не багатьох, як це стверджували в Мережі.

Глава країни-агресорки Путін справді має двійника, але він не підміняє диктатора на публічних заходах.

Таку думку висловив російський правозахисник, блогер Марк Фейгін у розмові з українським журналістом Дмитром Гордоном.

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"Я згоден, що є оперативні непублічні двійники. Вони є у них потрібні, щоб оперативно створювати якийсь безпечний для нього простір. Тому що замах може бути на одного, залишиться другий. Зробити все – є двійники, кого вбивати, одного або іншого. Вони (оточення Путіна. – Ред.) параноїдально відчувають загрозу", – каже Фейгін.

Правозахисник вважає, що двійники не потрібні для того, щоб публічно репрезентувати та замінювати Путіна публічно, адже це дуже небезпечно.

"Тому що за Путіним спостерігають різні експерти, розвідспільноти, люди, які знаються на фізіогноміці. Тому таку підміну експерту не помітити дуже складно. Видати себе за іншу людину — це тисячі параметрів, починаючи від тембру голосу, розрізу очей і т.д. Звичайно, зараз, за допомогою сучасних технологій, можна повторити, але передати манеру мислення через мову – дуже складно, якщо це все ж таки вдалося, ми дізнаємося про це після того, коли все закінчиться. якщо з'являться підтвердження, що, наприклад, це двійник виступав замість Путіна у Маріуполі, я дуже здивуюся. Поки всі факти вказують, що двійники є, але це двійники оперативні, а не заміняють Путіна публічно.

У свою чергу Дмитро Гордон зазначив, що за його інформацією, що разом із фактичною родиною Путіна (тобто з коханкою Аліною Кабаєвою та їхніми спільними дітьми ) на Валдаї живе і двійник диктатора.

"Єдиний двійник. Людина, якій зробили дуже багато пластичних операцій. Він живе фактично поряд із Путіним, спостерігає за ним, спілкується, переймає якісь речі. І відрізнити їх практично неможливо. Кажуть, що їх розрізняє лише старший син Іван", – сказав Гордон.

Двійники Путіна: що відомо

Раніше керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктатора є щонайменше троє двійників.

Кандидат психологічних наук Дмитро Попов, який давно спостерігає за кремлівським диктатором, заявив, що зараз є "4 види" Путіна.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун не підтримує таку думку і вважає, що двійник максимум один. Адже підготувати двійників дуже тяжко.

У WSJ розкрили подробиці, що стоїть за чутками про двійників Путіна.

На тлі чергових чуток про нібито "смерть" диктатора російський опозиційний політик Геннадій Гудков відповів, чи може двійник Путіна керувати у Кремлі.

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